dinsdag 19 september 2017

Patricia Coopmans neemt algemene directie Ortis op

Patricia Coopmans (foto) neemt de algemene directie op van Ortis N.V. (Bütgenbach). Het familiebedrijf, opgericht in 1958, is actief op het gebied van natuurlijke gezondheidsproducten. Coopmans heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de gezondheidsector, waar ze actief is geweest in verschillende farmabedrijven van verschillende groottes en culturen, zowel in België als in het buitenland.