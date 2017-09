zondag 17 september 2017

KBC Asset Management trekt zich terug uit Poolse markt

KBC Asset Management, dat in Polen actief is via zijn 100% dochtermaatschappij KBC TFI, bereikte vandaag een akkoord met PKO Bank Polski (BP), de grootste bank van Polen, over de overname van 100% van de aandelen van KBC TFI via een volle dochter van PKO BP. Verwacht wordt dat de transactie in het eerste kwartaal van 2018 wordt afgerond. In 2016 beheerde KBC TFI voor meer dan 4,4 miljard PLN (1 miljard euro) aan activa. In 2013 trok KBC Bank zich terug uit de Poolse markt na de verkoop van zijn 16,2%-belang in Bank Zachodni. Kernmarkten van KBC-groep zijn België, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Meer info: https://www.kbcam.be.