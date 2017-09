dinsdag 19 september 2017

P.F.L. Group neemt nieuw bedrijfspand in Beerse in gebruik

P.F.L. Group, opgericht in 1998, verhuisde zijn activiteiten van Achterstenhoek te Lille naar een nieuwbouwpand in Beerse. De KMO is actief in de verhuur en verkoop van audio-visuele oplossingen, de videocaptatie en -montage en digital signage. In de toekomst wil P.F.L. Group, dat momenteel op de integratie van een sectorgenoot aast, zich sterker positioneren in de markt van de totaalinrichting (lees: in-house auditoria, nvdr.). Het 3.000 m² nieuwe bedrijfspand, verdeeld over twee bouwlagen, vergde een investering van ruim 2 miljoen euro. Vorig jaar noteerde P.F.L. Group een omzet van om en bij de 3 miljoen euro. Nieuwe coördinaten van het bedrijf: 2340 Beerse, Rouwbergskens 8. Telefoon: 014/44.08.70. URL: http://www.PFL.be.