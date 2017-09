donderdag 14 september 2017

Nextel organiseert “ICT Nspire”-symposium

Op 26 september 2017 organiseert Nextel N.V. (Wommelgem), integrator van ICT-, operator- en beveiligingsoplossingen, zijn “ICT Nspire”-symposium in Mechelen. Vijftien gerenommeerde sprekers en ervaringsdeskundigen zullen er hun kennis, ervaringen en oplossingen delen tijdens inspirerende sessies en workshops.

Tijdens de sessies komen verschillende bedrijfsactiviteiten aan bod. Voor elk bedrijfssegment is er immers een andere technologische aanpak nodig. Daarom wordt per segment de juiste focus gelegd in de volgende tracks: KMO, Enterprise, Government & Education, Healthcare, Safety en IT Solutions.

Meer info: www.ictnspire.be.