donderdag 14 september 2017

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports leggen fusie-overeenkomst aan aandeelhouders voor

Op 7 november 2016 kondigden het Nederlandse Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent een fusieverkenning aan. Beide havenbedrijven bieden nu gezamenlijk aan hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen een afgewogen fusie-overeenkomst aan waarin staat hoe de fusie op basis van gelijkwaardigheid vorm kan krijgen. Nu is het de beurt aan hen om zich in de komende drie maanden over de fusie tussen beide havenbedrijven uit te spreken. Verwacht wordt dat de aandeelhouders de fusievoorstellen in oktober en november op de agenda’s van hun gemeente- en provincieraden plaatsen.