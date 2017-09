vrijdag 15 september 2017

Ford Genk-site klaar voor nieuwe toekomst

Op 31 december 2015 werd Vlaanderen eigenaar van de terreinen van het voormalige Ford Genk. Een half jaar later ging het Masterplan Ford Genk van start, een plan dat Vlaanderen samen met onder meer de stad Genk en De Vlaamse Waterweg N.V. opmaakte om de voormalige Ford-site om te vormen tot een nieuwe bedrijvenzone met de ambitie er 2.500 nieuwe jobs te creëren. Met de onlangs opgestarte sloopwerken gaat thans de slotfase van de herontwikkeling van de Ford-site in.

In het masterplan werd de Vlaamse Waterweg N.V. aangeduid als de ontwikkelaar van de C-zone, een terrein van ongeveer 50 hectaren, gelegen aan het Albertkanaal. De waterwegbeheerder treedt ook op als bouwheer voor de sanering, de afbraak van de oude fabriekshallen en de aanleg van de gemeenschappelijke nutsinfrastructuur op het terrein.

H.Essers en Haven Genk N.V. zullen, na de sloop, zone C in concessie ontwikkelen. Samen willen ze ruim 130.000 containers extra per jaar via de waterweg vervoeren.

De A-zone wordt een gemeenschappelijke strook met onder meer parkeergelegenheid en nutsvoorzieningen. Met het consortium Green Genk Logistics komt op de B-zone een logistiek park met focus op bedrijven in de e-commerce en de slimme maakindustrie.

De werfzone voor de sloopwerken is meer dan 40 hectaren groot. De werken omvatten de sloop van de kantoren en de andere gebouwen, alsook diverse installaties zoals de lakstraat, het schakelstation en het ketelhuis. Er wordt gesloopt tot twee meter onder het maaiveld om zoveel mogelijk leidingen en andere ondergrondse constructies weg te halen. Aannemingsbedrijf Aclagro N.V. en Aertssen N.V. staan in voor de afbraak via THV Ford Genk.

Het grootste gebouw dat verdwijnt, is de 16 hectaren grote en circa 25 meter hoge C-hal. Ook het bekende blauwe, administratieve gebouw en vele kleine gebouwen in de A- en C-zone gaan tegen de grond. De voorbereidende werken gingen begin juni van start. De grote afbraak nam pas onlangs een aanvang. De voltooiing wordt verwacht in december 2018. De werken kosten 6,3 miljoen euro.