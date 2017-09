vrijdag 15 september 2017

Haven van Brussel noteert trafiektoename met 10% in eerste jaarhelft

De haven van Brussel noteerde in de eerste jaarhelft een toename van de globale trafiek van nagenoeg 10%. De eigen trafiek zwol aan tot 2.265.000 ton (+ 6,3%), het transitverkeer tot 1.113.000 ton (+ 17,2%). De transittrafiek, die de jongste jaren aanzienlijk daalde, is kennelijk aan een duidelijke heropleving toe. Dit omdat op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi geen noemenswaardige scheepvaartonderbrekingen waren. Ook het herstel van de goederenstromen bestemd voor hoogovens en het transport van grond hadden een heilzaam effect.

Bouwmaterialen blijven voor de Brusselse haven de voornaamste productcategorie (1.254.000 ton, + 6%). Met een stijging van 40% nestelt de containertrafiek (196.000 ton ofte zowat 15.600 TEU) zich op een stevige derde plaats, goed voor een nieuwe recordprestatie.

De containerterminal-uitbater breidt overigens zijn activiteiten uit met nieuwe trafiektypes en nieuwe klanten. Zo werd deze zomer bijvoorbeeld een fruittransport in koelcontainers opgestart tussen Antwerpen en Brussel, met de vroegmarkt als bestemming. Andere nieuwe trafiekstromen hebben te maken met de levering van palletten met betonblokken in het Biestebroekdok (Anderlecht) voor een naburige werf en het uitzonderlijk vervoer via de waterweg van de loopbrug van de Brussels Cruise Terminal (voorhaven).