vrijdag 15 september 2017

Vijf voordelen van een gekleurde werkvloer

Voor 100 gepensioneerde babyboomers zijn er 80 nieuwe werkzoekenden die instromen op de arbeidsmarkt. “Om dit tekort op te vangen hebben we alle talent nodig. Kortom, onze arbeidsmarkt heeft meer diversiteit nodig!”, zegt VDAB-baas Fons Leroy. Jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers, laaggeschoolden en mensen met een migratie-achtergrond zijn vandaag nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ook mensen die niet meteen aan het ideaalbeeld van je medewerker voldoen, kunnen ongetwijfeld een meerwaarde brengen voor je bedrijf. Eerder dan te focussen op alles wat er mogelijk mis zou kunnen gaan, zijn er ook duidelijke voordelen verbonden aan een open geest bij de werving van nieuwe medewerkers.

Vijf goede redenen om diversiteit op je werkvloer aan te moedigen:

Je visvijver wordt groter

Om je vacatures in te vullen moet je in de eerste plaats mensen vinden. Die worden steeds schaarser in de arbeidsmarkt van de toekomst. Natuurlijk begin je met je werving vanuit een ideaalbeeld van je nieuwe medewerker. Leg jezelf daarbij vooraf geen al te grote beperkingen op. Het aanbod van kandidaten die voor je vacature kunnen solliciteren, wordt veel groter. Geef mensen een kans, ook al hebben ze niet alle vaardigheden of competenties die je in gedachten hebt. Laat ze groeien en zich ontwikkelen tot degelijke en inzetbare medewerkers. Mensen met een arbeidsbeperking hebben dikwijls bijzondere competenties en een ongelooflijk doorzettingsvermogen. Toch iets waar je bedrijf altijd naar snakt.

Je wordt creatiever

Een zeer divers samengestelde werkvloer benadert de problemen die zich in het bedrijf stellen vanuit verschillende achtergronden, ervaring en levenswijsheid. Breng al die verschillende invalshoeken samen en je krijgt zeer zeker verfrissende ideeën om een probleem aan te pakken die mogelijk tot heel verrassende en efficiënte oplossingen leiden.

Je ontvangt blije klanten

Je maakt producten of diensten niet voor één type klant. Diversiteit leert je, op basis van de feedback van je eigen werknemers, inschatten hoe klanten kunnen reageren. Die verschillende achtergronden van je medewerkers gepast inzetten voor de manier waarmee je met klanten omgaat, kan je voordelen bieden. Zo hebben oudere medewerkers ontegensprekelijk het voordeel dat ze hun ervaring ook ten dienste van het bedrijf kunnen inzetten. Niet verwonderlijk dus dat bedrijven die in retail actief zijn, soms bewust kiezen om ervaren verkopers in de winkel te zetten. Onderzoek wees namelijk uit dat klanten er voorkeur aan geven en meer vertrouwen hebben als de verkoper ruime ervaring uitstraalt.

Je ontwikkelt internationale allures

We leven in een steeds verder globaliserende economie. De invloeden van steeds meer culturele invalshoeken op producten, diensten, koopgedrag en gebruiksgewoonten groeit nog steeds. Een personeelsbestand met diverse achtergronden en culturen biedt mogelijkheden om in te spelen op noden en wensen van klanten met een internationale achtergrond. Werknemers met een migratie-achtergrond, die je nauw betrekt bij je productieproces, kunnen je waardevolle informatie bieden over de manier waarop klantengroepen tegen je producten of diensten aankijken. Maak je daar optimaal gebruik van, dan creëer je vanzelf mogelijkheden om je marktaandeel uit te breiden en een hogere klantentevredenheid te realiseren.

Je krijgt een sterke reputatie

Een bedrijf dat duidelijk laat merken dat het voor iedereen open staat en kansen wil geven aan mensen met de meest uiteenlopende achtergronden, krijgt daarvoor zowel van klanten als sollicitanten (die grotere vijver, weetjewel) duidelijke waardering. Je draagt bij aan een duurzame, diverse arbeidsmarkt en bewijst de buitenwereld dat het je menens is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot slot mag je er ook zeker van zijn dat die positieve respons van de buitenwereld, merkbaar wordt op je werkvloer. De sfeer onder de medewerkers, die voor een gewaardeerd bedrijf werken, is over het algemeen stukken beter dan bij minder geprezen bedrijven.