donderdag 21 september 2017

Bentley opent pop-up store in Antwerpse

Bentley Brussels opent, in samenwerking met Porsche Center Antwerpen, binnenkort een Bentley pop-up store in de Antwerpse regio, meer bepaald in Wommelgem. Ook directiewagens zullen er beschikbaar zijn. De Bentley pop-up store is gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200B. Telefoon: 03/224.19.01. URL: http://brussels.bentleymotors.com.