vrijdag 22 september 2017

Energieplatform Condugo biedt industriële bedrijven zicht op stroomverbruik

Start-up Condugo B.V.B.A. (Kapellen) lanceert een software-platform waarmee bedrijven hun volledige energieverbruik en -productie sneller, goedkoper en doelgerichter kunnen opvolgen en verbeteren. Condugo werkt samen met o.a. SABCA-Limburg en andere grote bedrijven uit de maakindustrie, farma- en textielsector. Die besparen daardoor, naar verluidt, 75% tijd op het verzamelen van data en verminderen hun energiekosten met meer dan 10%. Het energieplatform van Condugo maakt deel uit van accelerator Start it @kbc. De Energy Hub stroomlijnt het volledige proces van energiebeheer, waardoor optimalisatie voor veel industriële bedrijven eindelijk een haalbare kaart wordt. Condugo brengt automatisch alle energiegegevens van een organisatie samen en controleert ze. Verschillende gebruikers kunnen ze ten allen tijde eenvoudig raadplegen, in rapporten volledig aangepast aan hun wensen. Dankzij slimme tools kan men bovendien nagaan waar men de meeste verbeteringen of besparingen kan behalen. De Energy Hub werd specifiek ontwikkeld voor industriële toepassingen, waar complexe processen met verschillende (energie-)omzettingen de norm zijn. Condugo maakt zich momenteel op om zijn oplossing in de Nederlandse markt te zetten. Op temijn wil de start-up zijn sotfware in heel Europa vermarkten. Meer info: https://www.condugo.com.