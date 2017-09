zondag 24 september 2017

Vectis vaardigt managers af bij I-Rental

Louis Hanjoul (ceo) en Michel De Weerdt (coo) blijven de dagelijkse leiding van verhuurbedrijf I-Rental N.V. (Antwerpen) waarnemen. Risicokapitaalverschaffer Vectis (Aalter), die onlangs in het kapitaal van het bedrijf stapte, voegt twee managers aan het management team van I-Rental toe, met name Nicolas Meeus (ex-Arthur D. Little en Bekaert) en Filip van Himbeeck (ex-BASF en Alstom-groep).