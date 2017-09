(Jorim Rademaker, Bart Meyskens en Tom De Coninck)

vrijdag 22 september 2017

Manual.to mag naar Microsoft Accelerator in Londen

Het Belgische technologiebedrijf Binders Media B.V.B.A. (Gent), actief onder de merknaam manual.to, is toegelaten tot de Microsoft Accelerator in Londen, één van de meest gerenommeerde acceleratoren voor start-ups. Manual.to, dat deel uitmaakt van starters-communities Start it @kbc en Watt Factory, helpt bedrijven met het digitaliseren van hun handleidingen. Het maakt slimme manuals die men op een gebruiksvriendelijke manier kan terug vinden met elk digitaal toestel en in eender welke taal, voornamelijk voor de Europese markt. Door het hele proces on-line te brengen en te vereenvoudigen, zorgt Manual.to voor een drastische kostenverlaging en krijgen ondernemingen inzicht in hoe hun content gebruikt wordt. Daarmee versterken ze de relatie met hun doelpubliek. De combinatie tussen video en tekst zorgt bovendien voor een veel efficiëntere informatie-overdracht. Manual.to richt zich in de eerste plaats op grote bedrijven die op een snelle manier kosten willen besparen op het vlak van interne werkinstructies en procedures. Onder andere Siemens, BNP Paribas Fortis, ISS Facility Services en Proximus zijn al klant bij de start-up. Deze maand verhuist een deel van het team van Manual.to naar het Microsoft Accelerator in Londen om de zich intens te laten begeleiden en de samenwerking met Microsoft te versterken. Meer info: https://manual.to.

