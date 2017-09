“Een overwinning zou in de eerste plaats een erkenning zijn voor de maakindustrie in Vlaanderen die wereldwijd exporteert, zoals Bekina® Boots” - Peter Bauwens, CEO van Bekina® Boots “Een overwinning boost je lokale naambekendheid en employer branding. Ideaal als je zoals wij constant op zoek bent naar hooggekwalificeerde ingenieurs” - Ben Vandenberghe, ceo van Skyline Communications. Foto : Ben, Bert en Frederik Vandenberghe “We nemen vooral deel om een pluim te zetten op de hoed van onze medewerkers en zo nog eens extra te tonen hoezeer we hen waarderen” - Dirk Coorevits, ceo van Soudal ‹ ›

dinsdag 19 september 2017

Wie wordt Leeuw van de Export 2017? (3) Genomineerden bij de bedrijven met meer dan 50 medewerkers

Bekina® Boots

Van Kluisbergen naar de mijnen in Australië tot de sleepboten in Alaska

Veiligheidslaarzen moeten beschermen, maar tegelijk ook licht aan de voet en comfortabel zijn. Wie actief is in sectoren als landbouw, visserij, voeding, zware industrie of olie & gas (Lees: zeer veeleisende omstandigheden) zal dat beamen. De kans is bovendien groot dat hij of zij op het werk de veiligheidslaarzen van Bekina® Boots draagt, aangezien ze wereldwijd medemarktleider zijn in veiligheidslaarzen op basis van polyurethaan.

De broers Donaat en Denis Vanderbeke richten in 1962 in Kluisbergen Bekina® Boots op voor de productie en verkoop van handgemaakte rubberlaarzen. In 1992 valt de keuze op polyurethaan in plaats van rubber. De Oost-Vlaamse kmo opereert in een industrie die in Vlaanderen grotendeels is verdwenen. Vakmanschap, innovatie en een inhouse-labo, specialisatie, export en een flinke dosis goesting zorgen ervoor dat Bekina® Boots blijft groeien.

Zelf de markt maken

“Tegen de stroming in blijven groeien, kan alleen door extreem marktgedreven te zijn”, weet ceo Peter Bauwens. “Zo fel dat we soms zelf de markt van nul ontwikkelen. In Zuid-Amerika, bijvoorbeeld, waren er voor onze komst niet eens polyurethane veiligheidslaarzen. Vandaag vind je ze in Colombia, Ecuador, Peru en Chili. Daarnaast luisteren we naar onze klanten. Zo weten we wat ze willen en nodig hebben. Of wat er moeilijker gaat. Zo hebben we speciaal voor Nieuw-Zeeland de schacht van een model breder gemaakt, omdat de stevige kuiten van de Maori’s er anders niet in passen. Kortom, we veroveren stap voor stap de wereld, met beide voeten op de grond.”

Bekina® Boots in cijfers (2016)

Sector: persoonlijke beschermingsmiddelen

Opgericht in: 1962

Hoofdkantoor in: Kluisbergen

Aantal medewerkers: 53

Omzet: +/- 14 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 94%

Aanwezig in: 43 landen wereldwijd

Skyline Communications

Gedreven om terug te geven

Toen Skyline Communications in 2012 de trofee wegkaapte in de categorie “Bedrijven met maximaal 49 medewerkers”, maakte hun exportverhaal al flink indruk. Vijf jaar later is dat zo mogelijk nog meer het geval. Met explosief gestegen cijfers - omzet, export, medewerkers, buitenlandse vestigingen enz.-– waagt het Izegemse familiebedrijf opnieuw zijn kans, ditmaal bij de (middel)grote bedrijven.

DataMiner is het paradepaardje van Skyline Communications. Satelliet-, telecom- en broadcastoperatoren gebruiken dit hoogtechnologisch softwareplatform om hun netwerken te bewaken, aansturen en herstellen. Als pionier laat deze West-Vlaamse technologiespeler de concurrentie mijlenver achter zich en is het absolute wereldmarktleider. Zo goed als iedereen over de hele wereld maakt gebruik van internet- en multimediadiensten die in aanraking zijn geweest met de software van Skyline Communications.

Ambassadeur voor Vlaanderen

“Als Leeuw moet je andere bedrijven inspireren om ook internationaal te ondernemen. We nemen die rol graag op. Want ook al hopen we met deze deelname opnieuw talent aan te trekken, we zijn vooral gedreven om iets terug te geven aan onze regio”, vertelt ceo Ben Vandenberghe. “Momenteel bouwen we een gloednieuwe technologiecampus ter uitbreiding van ons hoofdkantoor in Izegem, waar we zelf talent kunnen opleiden en ook ruimte voorzien om start-ups te ondersteunen. We willen bewijzen dat je als technologische speler niet naar Silicon Valley hoeft te verhuizen, als je maar beschikt over een flinke dosis ambitie en een sterke visie.”

Skyline Communications in cijfers (2016)

Sector: media

Opgericht in: 1985

Hoofdkantoor in: Izegem

Aantal medewerkers: 146

Omzet: +/- 29,2 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 92%

Aanwezig in: > 100 landen wereldwijd

Soudal

Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorzetten

Soudal produceert en distribueert mastieken, polyurethaanschuim en lijmen voor de professionele gebruiker, de industrie en de consument. Op het eerste gezicht een klassieke business, maar ze ontwikkelen liefst 300 nieuwe producten per jaar. Ook in export toont Soudal diezelfde drive.

Blijvende groei door export en innovatie

“Door de scherpe focus op export evolueerde Soudal van een centraal georganiseerde verkoop en productie naar een wereldwijde gedecentraliseerde salesorganisatie en productie. Het resultaat? Snellere dienstverlening, lagere transportkosten, geneutraliseerde wisselkoerseffecten en beter gebruik van de variabele grondstofprijzen op de wereldmarkten”, begint ceo Dirk Coorevits. “Wereldwijd veroveren we strategisch nieuwe markten. In 2011 telden we 33 buitenlandse filialen, vandaag is dat bijna dubbel zoveel. Maar we hebben nog decennia te gaan om onze ambities waar te maken. Daar investeren we sterk in, want de eerste jaren in een nieuwe exportbestemming zijn verlieslatend. Toch tempert dat onze gretigheid naar internationaal ondernemen niet, we blijven dromen, denken, durven, doen en doorzetten. En dat kenmerkt een Leeuw van de Export.”

Soudal in cijfers (2016)

Sector: bouw

Opgericht in: 1966

Hoofdkantoor in: Turnhout

Aantal medewerkers: 2.570 wereldwijd, waarvan 854 in eigen land

Omzet: +/- 670 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 91%

Aanwezig in: 130 landen wereldwijd