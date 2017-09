Ann Van Oirschot en Sven Machielsen zetten bij Van Oirschot in op verdere regionale expansie Het hoofdkantoor van verwarmings- en ventilatiegroothandel Van Oirschot bevindt zich in Wijnegem Het logistiek centrum van ventalitie- en verwarmingsgroothandel Van Oieschot bevindt zich te Herentals ‹ ›

maandag 18 september 2017

Van Oirschot maakt zich op voor bouw nieuw distributiecentrum Logistieke excellentie en B2B-focus blijven speerpunten

Ventilatie- en verwarmingsgroothandel Van Oirschot N.V. (Wijnegem) investeert tegen eind 2018 ruim 15 miljoen euro in de bouw van een state-of-the-art distributiecentrum in Herentals. De uitbreidingsoperatie stemt overeen met quasi een verdubbeling van de opslagcapaciteit. Zeven jaar terug stapte de familiale KMO ook in de wereld van de ventilatie. Vorig jaar werd de distributie van sanitaire producten opgestart. Eens het logistieke apparaat klaar is voor de toekomst, gaat Van Oirschot resoluut voor verdere regionale diversificatie. Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en een verdere ontginning van de Waalse markt staan hoog op het verlanglijstje.

Het logistieke hart van Van Oirschot bevindt zich al te Herentals, met name in de Gareelmakersstraat. Maar het 9.500 m² grote distributiecentrum schurkt er momenteel al tegen zijn maximumcapaciteit aan. In Wommelgem heeft het familiale bedrijf momenteel nog eens een 3.000 m² opslagruimte in uitbating.

De groeiende behoefte aan opslagcapaciteit heeft te maken met zowel de groei van het netwerk als de verbreding van het activiteitenspectrum. Vorig jaar kwamen er vestigingen bij in Wommelgem en Gosselies, die van het gekapseisde Domotherm werden overgenomen. Die overname voegde ook Quinn-radiatoren aan het aanbod van Van Oirschot toe. Bovendien is de KMO pas sinds een zevental jaar ook actief in de ventilatiewereld. Vorig jaar begaf het bedrijf zich ook voor het eerst op de markt van het sanitair.

“Vandaag de dag verkoopt Van Oirschot alles wat men in een residentiële omgeving nodig heeft op het vlak van centrale verwarming, ventilatie en sanitair,” schetst CEO Sven Machielsen .

Het bedrijf heeft vestigingen in Aartselaar, Bilzen, Gosselies, Herentals, Houthalen, Lokeren, Sint-Katelijne-Waver, Wijnegem, Wilsele en Wommelgem. Elk filiaal houdt een 3.000 à 4.000 snel roterende SKU’s op voorraad aan. Zowel de filialen als de eindklant (lees: de installatiebedrijven, nvdr.) worden vanuit het centrale distributiemagazijn in Herentals beleverd.

Ventilatie- en verwarmingsgroothandel Van Oirschot verdeelt uitsluitend A-merken. Tot het assortiment horen ondermeer producten van Vaillant, Junkers, ACV, Remeha, Itho Daalderop, Zehnder, Ventilair, Ventiline, Renson, Vasco, ATAG, Radson, Henrad, Quinn, Jaga, Somati, Grundfos, Begetube, Uponor, Viega, Comap en Caleffi.

“Binnen elk segment vertegenwoordigen we de belangrijkste spelers. De keuze voor A-merken wordt ingegeven door de techniciteit van het product, zeker op CV-vlak. Die vergt nu eenmaal een gedegen ondersteuning van de fabrikant,” beseft Ann Van Oirschot, dochter van stichter Luc Van Oirschot en echtgenote van Sven Machielsen.

Focus, expertise en logistieke excellentie

Als Top 5-speler in de Belgische verwarmings- en ventilatiemarkt, huldigt Van Oirschot een bedrijfsstrategie die op drie pijlers steunt, met name focus, expertise en logistieke excellentie.

Sven Machielsen: “De kracht van Van Oirschot op verwarmingsgebied schuilt vooral in de expertise die het bedrijf de voorbije decennia opbouwde. In de markt zijn niet zo veel spelers die zich uitsluitend op verwarming toespitsen”.

Daarnaast focust Van Oirschot, in tegenstelling tot de concurrentie, expliciet op de B2B-markt. Dat verklaart ook waarom elk filiaal met een vakafhaalmagazijn is uitgerust. Zowat driekwart van de orders wordt evenwel bij de klant geleverd. De groothandel beschikt daartoe over een eigen vloot van 16 vrachtwagens.

Bovenal beschouwt Van Oirschot zich evenwel als voorloper op logistiek vlak, dankzij forse IT-investeringen. “Terzake beschikken we onmiskenbaar over een duidelijke marktvoorsprong. Nu pas beginnen twee andere spelers uit de Top 5 in te zetten op de optimalisering van hun logistiek apparaat. Elke bestelling die voor 17u00 bij Van Oirschot wordt geplaatst, wordt de volgende dag uitgeleverd. Dat staat in schril contrast met bepaalde concurrenten waar radiatoren twee dagen op voorhand moeten worden besteld,” schetst Ann Van Oirschot.

Toenemend succes e-business

Sinds 2010 baat Van Oirschot een webshop uit. Ook hier is een duidelijk onderscheid merkbaar met de aanpak van de concurrentie die een eerder B2C-gerichte aanpak hanteert. De groothandel wachtte bewust tot 2010 voor de lancering van zijn webshop dat als een volwaardig B2B-platform werd opgezet. Om de B2B-klant een maximale toegevoegde waarde te bieden werd het artikelbestand verregaand verrijkt zodat bijvoorbeeld ook artikelen kunnen worden opgezocht in functie van hun technische specificaties.

Toen de webshop, die als bestel- en communicatieplatform voor de vakman werd ingericht, een jaar in de lucht was, realiseerde Van Oirschot 17% van zijn omzet online, zonder de minste vorm van marketing-ondersteuning. Dat cijfer is inmiddels opgelopen tot 25%, een gigantisch percentage, rekening houdend met de Belgische geplogenheden en de sector. Onze gesprekspartners verwachten dat de online bestellingen vrij snel naar 30% van het totale omzetvolume zullen doorstoten.

Inmiddels heeft Van Oirschot een IT-platform gecreëerd waarbij de klant ten allen tijde kan nagaan waar zijn bestelling zich op een bepaald ogenblik in het verkoopproces bevindt. Klanten kunnen ook, vanop afstand, de voorraad checken, zowel centraal als in de filialen. De KMO zal in de toekomst ook inzetten op de ontwikkeling van bijkomende tools die het leven van de installateur makkelijker maken.

Het echtpaar Machielsen-Van Oirschot sluit niet uit dat de voortschrijdende digitalisering op termijn ook het einde zal betekenen van de grote showrooms bij concurrerende groothandels. “België is het enige land binnen Europa waar sanitaire en gemengde groothandels over showrooms van 1.000 à 2.000 m² beschikken. Of die binnen vijf jaar nog overeind zullen blijven, zal de toekomst uitwijzen. Van Oirschot heeft geenszins de bedoeling showrooms te openen in de vorm zoals nu bekend in België,” luidt het.

Verdere optimalisering logistiek apparaat

Om zijn logistieke performantie in functie van de groei op peil te houden, investeert Van Oirschot tegen eind 2018 in een nieuw hyperperformant distributiecentrum in Herentals. Dat zal door een nieuw WMS (warehouse management system) worden aangestuurd, gekoppeld aan de achterliggende ERP-applicatie. In 2013 nam de ventilatie- en verwarmingsgroothandel een terrein van 4,2 hectaren aan de Zavelbosheyde over.

“Op het terrein wordt een distributiecentrum gebouwd van wellicht zowat 20.000 m². In wezen zullen we onze opslagcapaciteit ruim verdubbelen. Met inbegrip van de aankoop van de grond, zal de totaalinvestering ongetwijfeld boven de 15 miljoen euro uitstijgen,” stelt Sven Machielsen.

Zeker op sanitair vlak, Van Oirschot’s jongste diversificatie, vervaagt de grens tussen B2B en B2C. Voor de groothandel is het derhalve afwachten welk groeipotentieel de markt van het sanitair nog in petto heeft.

“We zullen evenwel niet nalaten ons aanbod, zowel op ventilatie- als sanitair vlak in de toekomst te verruimen en met bijkomende A-merken te stofferen,” kondigt Ann Van Oirschot aan.

In oktober brengt Van Oirschot de leverbaarheid in West-Vlaanderen en Wallonië alvast op hetzelfde peil als in de rest van Vlaanderen (lees: vóór 17u00 besteld, ’s anderendaags geleverd, nvdr.). Verdere regionale expansie staat zeker op de agenda. De groothandel aast op termijn op een directe aanwezigheid in West-Vlaanderen en uitbreiding in Vlaams-Brabant. Verdere ontginning van de Waalse markt is evenmin uitgesloten.

“We opteren echter voor een behoedzame aanpak en zijn niet uit op een “Big Bang”. Primaire uitdaging is en blijft het vrijwaren en verder optimaliseren van onze logistieke prestaties. Pas dan zullen we concreet werk maken van verdere regionale expansie,” besluiten Ann Van Oirschot en Sven Machielsen.