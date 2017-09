VASCO DATA SECURITY N.V.

Authentificatiespecialist Vasco Data Security International, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois/Wemmel) heeft Able N.V. (Mechelen) overgenomen, aldus Vasco Data Security N.V. (Wemmel). Voor het hele aandelenpakket van Able heeft Vasco 5 miljoen euro in speciën veil. Able is gespecialiseerd in Unified ...