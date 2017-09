Ex-eigenaar Freddy Neudts en zaakvoerder Rolf Sysmans van Quality Environment

dinsdag 19 september 2017

“Van Oirschot garant voor persoonlijke aanpak” Rolf Sysmans (Quality Environment) getuigt

Rolf Sysmans is zaakvoerder van Quality Environment in Schoten. QE is gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties en heeft een mooie klantenportefeuille met zowel particulieren, maar ook scholen, rusthuizen en zelfs gevangenissen. Elf jaar geleden nam Sysmans de zaak over van Freddy Neudt. Best wel een grote stap. “Ik herinner me nog heel goed dat ik toen met al mijn vragen terecht kon bij Sven Machielsen. We hebben vaak in zijn keuken vergaderd. Hij stond me bij met raad en daad. Geen toeval, want Sven en Ann hadden een paar jaar daarvoor zelf aan de onderhandelingstafel gezeten bij de overname van Paltherm.”

“Zijn advies heeft me toen echt enorm geholpen. Dat vergeet ik nooit.” Het is een opmerkelijke anekdote, maar het hoeft niet echt te verbazen. Een persoonlijke aanpak is een van de handelsmerken van Van Oirschot. Iets wat Sysmans beaamt. “Ondanks de enorme groei voelt Van Oirschot nog steeds aan als een echt familiebedrijf. En dat merk je aan alles. Sven en Ann zijn makkelijk te bereiken en altijd aanspreekbaar. Kortom, je voelt je als klant op geen enkel moment een nummer. Er is steeds die persoonlijke aanpak.”

Goede service en uitstekende webshop

Quality Environment heeft de groei van Van Oirschot van dichtbij meegemaakt. Freddy Neudt herinnert zich de beginperiode heel goed.

“Ik zie nog altijd Luc Van Oirschot rondrijden met zijn Volkswagen Kever om de Sapragaz-ketels te leveren. Dat moet eind de jaren ’60 geweest zijn. Toen deden Luc en Suzanne alles nog zelf. De verkoop én de levering. Het was keihard werken. Zeker door de harde concurrentie. Die passie voor hun bedrijf is er altijd geweest. Ook bij de huidige zaakvoerders Ann en Sven is dat zo.” Klopt, zegt Sysmans. “Ze leveren een goede service. Dat is voor mij heel belangrijk. Je wordt correct behandeld. En wanneer er heel uitzonderlijk eens een probleem opduikt zorgen ze onmiddellijk voor een oplossing. Een andere belangrijke troef is hun uitgebreid gamma. Ze bieden heel veel producten aan. Daardoor word ik snel verder geholpen en zijn ook mijn klanten tevreden.”

Ook op vlak van logistiek scoort Van Oirschot heel goed. “Ze hebben heel snel de mogelijkheden van het internet ontdekt met hun webshop. Ze zijn heel vooruitstrevend en altijd koploper geweest in informaticasystemen. Die webshop is trouwens bijzonder gebruiksvriendelijk. Elke bestelling die je voor 17u00 doorgeeft wordt de dag erna al geleverd. Het zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst.”

Van Oirschot maakte naam en faam als verwarmingsgroothandel. “Ze hebben de juiste beslissing genomen door in het begin enkel en alleen maar daarop te focussen,” vertelt Neudt. “Zo heeft Van Oirschot doorheen de jaren een enorme expertise kunnen opbouwen.” “Dat ze nu kiezen voor meer diversificatie, is niet meer dan logisch,” vindt Sysmans. “Zo hebben ze de voorbije jaren sterk ingezet op ventilatie en zijn ze sinds kort begonnen met sanitaire producten. Wie weet wat de toekomst nog brengt. Het was ook een goede zet om zich uitsluitend te richten op B2B”.

Sterke weg afgelegd

Sysmans en Neudt zijn allebei onder de indruk van het afgelegde parcours van Van Oirschot. “Ze hebben in de voorbije vijftig jaar een sterke weg afgelegd. En met het nieuwe distributiecentrum geven ze een duidelijk signaal naar de buitenwereld. Ook in de toekomst willen ze blijven groeien en nieuwe stappen zetten en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”