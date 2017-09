Marc Tanghe, commercieel directeur van Vaillant: “Van Oirschot is een trouwe ambassadeur”

donderdag 21 september 2017

Partnership Vaillant - Van Oirschot: wederzijds respect en vertrouwen als basis

Als commercieel directeur van Vaillant, marktleider in verwarmingstechnologie, staat Marc Tanghe vanzelfsprekend dicht bij al zijn klanten, maar bij groothandel Van Oirschot nog net dat tikkeltje meer. Niet alleen omdat Van Oirschot Vaillants topklant in België is, maar vooral omdat de samenwerking verder gaat dan de gebruikelijke leverancier/klantrelatie. Hij vertelt graag hoe dat komt.

Marc Tanghe werkt al dertig jaar voor Vaillant en heeft Van Oirschot altijd gekend als klant. “Ik denk zelfs dat ze sinds hun oprichting producten verkopen van Vaillant. Voor ons is Van Oirschot een voorbeeld groothandel omdat ze ons volledig gamma warmtepompen, verwarmingsketels en andere zonneboilers in voorraad houden. Ze zijn ook altijd een van de eersten om nieuwigheden in stock te nemen. Niet voor niets is logistiek het stokpaardje van huidig zaakvoerder Sven Machielsen”, luidt het.

Uiteraard verkoopt Van Oirschot ook concurrerende merken maar Vaillant bekleedt er een bijzondere plaats. “Wij zijn er leverancier nummer één. Hun medewerkers zijn promotoren en ambassadeurs voor het merk Vaillant. Zij nemen ook veel initiatieven om onze producten in de picture te zetten via incentives, informatie-avonden of een technologiedag. Acties die wij graag ondersteunen en soms samen organiseren. Ook voor opleidingen en bijscholingen van intern personeel of installateurs werken wij nauw samen. En dat kan alleen maar vlotter verlopen met het nieuwe Center of Excellence dat wij binnenkort in Turnhout openen.”

Prima intermenselijk contact

Marc Tanghe roemt vooral de open manier van werken van het familiebedrijf uit Wijnegem. “Je wilt eerlijkheid en integriteit wanneer je handelt met klanten, en dat is precies wat we krijgen bij Van Oirschot. Omdat het een bedrijf is dat open communiceert. Wat niet betekent dat er nooit een onvertogen woord valt. Soms is het hard tegen onzacht, maar er wordt altijd gesproken en onderhandeld met open vizier. We komen er altijd uit. We weten van mekaar dat we ieder ons geld moeten verdienen. Er is wederzijds respect en groot vertrouwen tussen de familie Van Oirschot en onze directie en medewerkers. Door die open communicatie.” Dat is altijd zo geweest. “Luc Van Oirschot was een sterke communicator, een babbelaar die zei wat er op zijn hart lag. Sven heeft dat ook en ik ben ook zo. Ik ben een flapuit en zeg de dingen zoals ze zijn. Als je zo lang en zo nauw samenwerkt, word je omzeggens “familie” van elkaar. Daarvoor moet je open en correct zijn tegen mekaar.”

Of een gemeenschappelijke hobby hebben. De commercieel directeur illustreert de goede persoonlijke band graag met een anekdote: “Als co-hoofdsponsor van voetbalvereniging Cercle Brugge, toen nog in eerste klasse, hadden we Luc Van Oirschot uitgenodigd in de loges voor een midweek-wedstrijd tegen Germinal Ekeren. Luc was een fervent supporter en sponsor van het eerste uur van die club.” En of het gezellig werd. “Wie er gewonnen of verloren heeft, weet ik niet meer. Wat ik wel nog weet is dat we ’s morgens samen het Jan Breydelstadion gesloten hebben en dat we onze auto niet meer terugvonden. De feiten zijn intussen verjaard en de alcoholcontroles waren toen nog niet zo streng.” (lacht)

Parallelle groei

Ook de relaties tussen de medewerkers van beide partners zijn uitstekend. “Bij Vaillant is er weinig personeelsverloop en dat geldt ook voor Van Oirschot waardoor er een historiek is en continuïteit. Mensen maken nog altijd het verschil.” Omdat er sneller vanuit vertrouwen wordt gewerkt, ontstaat er ook meer ruimte voor groei. “Beide partners zijn parallel gegroeid. Vaillant is volgend jaar 70 jaar op de markt, Van Oirschot bestaat 50 jaar en vooral die laatste 30 jaar, sinds Vaillant België een dochterfiliaal is van Vaillant Duitsland - voordien was Cofrabel de exclusieve invoerder - hebben wij een zeer opmerkelijke groei gekend. En Van Oirschot is meegegroeid,” vervolgt Marc Tanghe. “Omdat ze de markt altijd heel goed gelezen hebben. Dertig jaar geleden was de invloed van de groothandel als beslisser naar de installateur toe veel groter. Zij commercialiseerden toen sterk het merk. Door de opkomst van communicatiemiddelen zoals de fax veranderde dat. Tevoren had een installateur zijn vaste groothandel maar nu kon hij gemakkelijk de scherpste prijs vragen aan diverse groothandels. En werd de installateur de beslisser. Daarop moest de groothandel competitiever worden in prijs en dus zeer efficiënt gaan werken. Zijn voornaamste taak werd daarin de logistiek: producten in voorraad hebben, snel op de bal spelen en ze ter beschikking stellen. Van Oirschot heeft daar heel sterk op ingezet en dat heeft hen geen windeieren gelegd. Een gedreven aanpak met vooruitziende blik die door de huidige generatie zaakvoerders met succes wordt voortgezet.”