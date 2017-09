Percentage werknemers dat volgens werkgevers van “Cash for Car” gebruik zal maken

dinsdag 19 september 2017

Cash for car wekt weinig interesse op 80% niet geïnteresseerd om bedrijfswagen voor mobiliteitsbudget in te ruilen

Stel, uw werknemer mag zelf keuzes maken in de samenstelling van zijn loonpakket. En stel, die werknemer heeft een bedrijfswagen die hij ook voor privé verplaatsingen mag gebruiken. Zou die dan geïnteresseerd zijn om die wagen in te ruilen tegen een vergoeding ter grootte van ongeveer de helft van het lease-budget? Uit een panel-bevraging van Acerta blijkt dat volgens 80% van de bedrijfsleiders en HR-managers hun werknemers hierin niet geïnteresseerd zijn. Die vraag verwoordt nochtans het mobiliteitsbudget dat het kernkabinet van de regering Michel heeft goedgekeurd.

77% van de werknemers vindt het volgens de bevraagden belangrijk tot heel belangrijk dat ze keuzes kunnen maken over hun eigen loonpakket, over de verhouding loon, vrije tijd en extra-legale voordelen. En 73% van de werkgevers hoeft niet meer te worden overtuigd, ook zij vinden het belangrijk om de werknemers die keuzes aan te bieden binnen een bepaalde loonkost. Op vandaag staan slechts 14% van de werkgevers toe dat hun werknemers (of een deel ervan) hun loonpakket gedeeltelijk zelf invullen. Maar van diegenen die deze mogelijkheid vandaag nog niet aanbieden wil liefst 36% dat in de nabije toekomst wel gaan doen.

Mobiliteitsbudget: wie wil zijn bedrijfswagen herzien?

Eén van de opties die een werkgever aan zijn werknemers kan voorstellen voor de samenstelling van zijn loonpakket, is een bedrijfswagen. Die zijn praktisch én financieel interessant, waardoor ze de voorbije jaren alsmaar populairder zijn geworden. Maar tijden veranderen. Steden werken mobiliteitsplannen en/of lage emissiezones uit, er is rekeningrijden, files kosten pakken geld (en tijd), … Logisch dus dat de arbeidsmarkt zich buigt over het mobiliteitsvraagstuk. Het “mobiliteitsbudget” is daarvan het resultaat.

Wat is het idee? We moeten mobiliteit ruimer zien dan de auto. Werknemers met een bedrijfswagen moeten ervoor kunnen kiezen om die bedrijfswagen in te leveren voor een alternatief. Het goedgekeurde mobiliteitsbudget van de regering voorziet in een omzetting in loon die een interessante (para)fiscale behandeling geniet. Het voorstel van de sociale partners was dat het budget dat vrijkomt in eerste instantie aan duurzaam vervoer moet worden besteed en slechts in beperkte mate als cash mag worden uitbetaald.

Het mobiliteitsbudget is “Cash for Car” geworden. Quasi de helft van de werkgevers (48%) stelt dat geen enkele van hun werknemers de firmawagen voor een mobiliteitsbudget in cash zal willen ruilen. En ruim 30% is van mening dat maximaal tussen 1 en 10% van hun werknemers met een firmawagen op deze mogelijkheid zouden willen ingaan.

Waardige troonopvolger voor koning Auto?

Het nieuwe mobiliteitsbudget richt zich enkel tot wie al een bedrijfswagen heeft. Het lijstje van cash-alternatieven is divers, maar dan toch vooral nog in deze richting: 57% zou overwegen in te boeten op cash loon ten voordele van een firmawagen of een bedrijfsfiets.

Het mobiliteitsbudget zegt niets over wie (nog) geen bedrijfswagen heeft. Willen we minder (bedrijfs)wagens op de wegen, dan zullen we toch met een completer mobiliteitsplan moeten komen. Vandaag zijn immers veel werknemers zelfs bereid om een deel van hun cash-verloning te investeren om een bedrijfswagen te bekomen.

Cash voor verlof

Ook interessant in de discussie over gepersonaliseerde loonpakketten is de link loon/vakantie. De mogelijkheid om cash loon in te ruilen voor extra vakantiedagen scoort zelfs het hoogst van alle alternatieve looninvullingen: 70%. En ook de omgekeerde beweging lijkt sommige werknemers interessant: minder vakantie voor meer loon zal voor 50% van de respondenten in de Top 3 staan van de door werknemers gekozen invulling van hun budget.

Duidelijk is dat veel meer bedrijven in de toekomst ruimte zullen geven aan hun werknemers om een deel van hun loonpakket zelf in te vullen, binnen een gegeven loonkost welteverstaan.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta).

