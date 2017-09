woensdag 20 september 2017

Ingenieurs en politiek: een goede match? Ratio versus emotie

Is er nood aan meer ingenieurs in de politiek? In een samenleving waar wetenschap en technologie een steeds grotere rol opeisen, is hun expertise niet alleen welkom, maar zelfs broodnodig. Die rol blijken ze evenwel zelf te schuwen. Juristen, economisten en pol&soc’ers lopen elkaar in de politieke wereld voor de voeten. Ook artsen zijn geen uitzondering. Naar mensen met een ingenieursdiploma daarentegen is het vaak zoeken met een vergrootglas. Politieke functies lijken ingenieurs maar matig te interesseren.

Dat is een gemis omdat ingenieurs vanuit hun eigen opleiding, ervaring en invalshoek inzichten en een aanpak kunnen aandragen die ook in maatschappelijke dossiers probleemoplossend werken, vindt ie-net. De vereniging organiseerde onder de titel “Ingenieurs & Politiek” een debat over dit thema. Dat vond plaats in samenwerking met Brussels Engineering Alumni (BrEA).

Nancy Vercammen, algemeen directeur ie-net: “Ingenieurs kunnen een meerwaarde bieden op bestuursniveau. Om grote, complexe puzzels aan te pakken of bijvoorbeeld een gefundeerde lange termijnvisie te ontwikkelen over energiebeleid, infrastructuur, mobiliteit, industrie en innovatie”.

Politiek team versterken

Het samenspel tussen ingenieurs en juristen, economisten en menswetenschappers kan in de politieke wereld bijzonder vruchtbaar zijn. Een mix van verschillende mensen zorgt voor een sterker team. Ingenieurs zijn creatief en oplossingsgericht. Nadeel is evenwel dat ingenieurs soms niet de kunst verstaan om moeilijke vraagstukken naar verstaanbare taal te vertalen. Een parlement dat uitsluitend door ingenieurs zou worden bevolkt, zou wellicht de aansluiting met de bevolking mis lopen.

Els Ampe, politica voor Open VLD en één van de panelleden, stelde dat ingenieurs ervan uit gaan ervan uit dat elk probleem een oplossing heeft. “Menswetenschappers houden rekening met de mogelijkheid dat dit voor menselijke problemen niet altijd zo is. De starthypothese én de vorming zijn verschillend. Juristen komen met nieuwe regels aandraven. Ook daar is de tegenstelling met ingenieurs vrij groot. En de meerderheid van bevolking denkt zoals juristen”, luidt het.

Behoefte aan kennis

Op besluitvormingsniveau heerst nochtans een onmiskenbare nood aan meer wetenschappelijke kennis. In de hedendaagse politiek lijken emoties evenwel steeds vaker de bovenhand te halen. Behouden van het rationeel inzicht is in dit verband, erg belangrijk. Pijnpunt is weer dat mensen met de juiste kennis, hun verhaal voor politici verstaanbaar moeten maken. Zoniet blijft het buikgevoel overheersen.

Politiek aantrekkelijk maken

Hoe kan men meer jonge ingenieurs tot de politiek bekeren? Door de politieke microbe besmet raken, is niet iets wat je in een vak op school bijbrengt of topdown doorgeeft.

Nochtans is politiek overal: ook binnen de bedrijven en universiteiten. Bewustwording van het maatschappelijk belang van politiek is dus cruciaal. En dat is iets wat onder andere via onderwijs kan worden bijgebracht.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met IE-NET)

Meer info: www.ie-net.be.

