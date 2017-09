maandag 25 september 2017

Waarom voldoende water drinken belangrijk is Water basis biologische processen in menselijk lichaam

Het lichaam van een mens bestaat voor ongeveer 70% uit water, afhankelijk van levensfase en leeftijd. Daarnaast is er ook een verschil in hoeveelheid water tussen vrouwen en mannen. Elke lichaamscel, elk bloedplaatje bevat water. Op zuurstof na is water de belangrijkste substantie voor de menselijke gezondheid.

Water vormt de basis van alle biologische processen in het menselijk lichaam. Het is dan ook niet vreemd dat voldoende water drinken van belang is om gezond te blijven. De verschillende processen die zich in het lichaam afspelen hebben immers een bepaalde hoeveelheid water nodig om optimaal te kunnen werken.

Dorst lessen?

De hoeveelheid water die een mens dagelijks drinkt, wordt bepaald door “gewoonte” en niet door “dorst”. Het gevoel van dorst hebben, wijst op het onvoldoende water drinken en dus dat er een gebrekkige hoeveelheid water werd opgenomen door het lichaam. Een minimum van 1,5 liter à 2 liter water per dag is optimaal om goed te blijven functioneren. In de natuur betekent dit zoveel als: “Water is leven”. Zonder deze chemische verbinding tussen twee waterstofatomen en één zuurstofatoom, is er geen kans op overleven.

Water substituten

Koffie, thee of bepaalde frisdranken worden tijdens de opvoeding vaak gezien als een vervanger van water of goed om het vochtbalans op peil te houden. Niets is minder waar. Ons lichaam droogt zelfs uit van koffie, thee of frisdranken, gelukkig slechts op kleine schaal. Naast uitdroging is de hoeveelheid suikers in deze dranken schadelijk voor de gezondheid, bij overvloedig gebruik.

Uitdroging

Mensen vergeten vaak dat het lichaam ’s nachts ook water nodig heeft. Gedurende de dag drinken wij non-stop water of krijgen we andere bronnen van vocht binnen, zoals bij het eten van fruit en groenten. ’s Nachts slapen we gemiddeld acht uur. Na het opstaan, nemen we al dan niet tijd voor ontbijt. Ons lichaam doorstaat hierdoor vaak tot tien uur lang lichte uitdrogingsverschijnselen. Het is dus enorm belangrijk om ook tijdens het slapen het waterpeil van het lichaam op een goed niveau te houden. Net voor het slapen gaan en bij het opstaan een glas water drinken, doet wonderen.

Herstellingsvermogen

Op het moment dat het lichaam onvoldoende water opneemt, binnenkrijgt of er grote hoeveelheden vocht het lichaam in korte tijd verlaten, loopt iemand gevaar en risico op uitdrogen. Daarom dat het op een warme dag in de zomer belangrijk is om voldoende water te drinken.

Ook indien het lichaam een ziekte te verwerken heeft, is de kans op uitdroging des te groter. Water zorgt voor de warmteregulatie in ons lichaam. Voor mensen is het van levensbelang dat de lichaamstemperatuur op een standaardniveau blijft. Daarom moet men bijvoorbeeld zoveel water drinken als men koorts heeft. Water neemt warmte op en voert het door te zweten weer snel af.

Om ons lichaam te laten herstellen, is water cruciaal. Het belangrijkste aspect van het “herstellingsvermogen” is het filteren van het bloed. Dat is de voornaamste taak van onze nieren. Deze zuiveringsprocedure kan enkel werken als er voldoende water door ons lichaam stroomt om afvalstoffen af te kunnen voeren. Indien de nieren niet goed werken, worden er bepaalde van die afvalstoffen in de lever opgeslagen. De lever zorgt in principe voor het omzetten van opgeslagen voedingstoffen zoals vetten, in bruikbare energie. Indien de lever niet de juiste stoffen kan omzetten en dus niet goed werkt, blijven die vetten opgeslagen. Dit is de grootste oorzaak van vermoeidheid en het fenomeen “futloos” voelen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met SipWell N.V. (Londerzeel))

Meer info: 052/890.866 of www.sipwell.com.