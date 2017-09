vrijdag 29 september 2017

CRM-specialist Zendesk opent kantoor in Benelux

Het beursgenoteerde Zendesk, Inc. (San Francisco, Californië), specialist in software voor het beheer van klantrelaties, heeft een vestiging geopend in de Benelux, met name in Amsterdam. Zendesk heeft op dit ogenblik, naar eigen zeggen, 4.000 klanten in de Benelux. In België werkt het bedrijf nauw samen met PremiumPlus. Zendesk, dat in 2007 in Kopenhagen werd opgericht, heeft kantoren in dertien steden wereldwijd. Ruim 1.800 medewerkers belden meer dan 107.000 betalende klanten. Tot de klanten in België horen Digipolis, SwitchIT, Mobile Vikings en Edenred.

De kantoren van Zendesk Benelux bevinden zich te 1017 XD Amsterdam, Weteringschans 165. URL: www.zendesk.nl.