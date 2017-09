vrijdag 29 september 2017

SureFlap voortaan bedrijvig onder handelsnaam Sure Petcare

SureFlap Ltd. (Cambridge, UK), specialist in huisdiertechnologie, wijzigt zijn handelsnaam in Sure Petcare. Een en ander kadert in een rebranding-initiatief om de naam van het bedrijf beter af te stemmen op de toekomstige strategie om het assortiment van connected producten uit te breiden. Sure Petcare omvat voortaan drie submerken, met name SureFlap (omvat het Microchip Kattenluik, het Microchip Huisdierenluik, het DualScan Microchip Kattenluik en het Microchip Huisdierluik Connect), SureFeed (omvat de Microchip Voederbak en de afsluitbare Voederbak) en SureSense (draagbare huisdiervriendelijke microchip reader). Met het Microchip Huisdierluik Connect intrdoceerde SureFlap het allereerste huisdeurluik dat door een app wordt gecontroleerd. Het bedrijf bereidt nu de lancering voor van een assortiment van slimme connected huisdierluiken, voederbakken en anere producten om het huidige aanbod te verrijken. SureFlap werd in 2015 overgenomen door de Allflex Group (Dallas, Texas), wereldleider in dieridentificatie en intelligentie. Die integratie bezorgde SureFlap toegang tot marktleidende technologie en expertise, zoals activiteitenbewaking, geavanceerde algoritmes en microchip-identificatie met een toegevoegde temperatuursensor. De SurePet-producten worden verkocht via de detailhandel, dierenwinkels en toonaangevende veterinaire praktijken in 35 landen. Meer info: http://www.surepetcare.com.