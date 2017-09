donderdag 28 september 2017

VisionsConnected in handen van Avedon Capital Partners

Durfkapitalist Avedon Capital Partners B.V. (Amsterdam) neemt VisionsConnnected (Amsterdam) en Viju (Stavanger) over om een wereldwijde speler in audiovisuele, videoconferencing- en samenwerkingsoplossingen te creëren. Het gecombineerde bedrijf bedient momenteel bedrijven en instellingen in de publieke sector in ruim honderd landen. Het heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en blijft zijn klanten bedienen vanuit diverse vestigingen in EMEA, de Verenigde Staten en de regio Asia Pacific. Naar verwachting zal in begin 2018 een nieuwe merkidentiteit worden geïntroduceerd die de evolutie van de twee bedrijven weerspiegelt. VisionsConnected heeft in België een vestiging in Sint-Martens-Latem. Meer info: 09/385.90.74. URL: http://www.visionsconnected.com.