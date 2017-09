woensdag 27 september 2017

Alliantie Renault-Nissan gaat voor synergie-effect van 10 miljard euro/jaar

De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi legt met "Alliance 2022" een nieuw zesjarenplan neer dat de jaarlijkse synergieën tegen eind 2020 tot 10 miljard euro moet verdubbelen. Om dat doel te bereiken zullen enerzijds Renault, Nissan en Mitsubishi Motors hun samenwerking versnellen rond gemeenschappelijke assemblageplatformen, aandrijflijnen en nieuwe technologieën (elektrische aandrijving, autonoom rijden en connected cars). Anderzijds mikt men op een bijkomende synergie-effect door verdere schaalvoordelen. Samen voorspellen de drie constructeurs tegen eind 2020 de productie van meer dan 14 miljoen voertuigen, goed voor een gecombineerde omzet van 240 miljard USD (200 miljard euro). Binnen "Alliance 2020" zullen negen milijoen voertuigen op vier gemeenschappelijke platformen worden gebouwd. Het plan voorziet ook in de uitbreiding van het gebruik van gemeenschappelijke aandrijflijnen voor 75% van het totale verkoopsvolume. Tegen 2022 zal de Alliantie twaalf nieuwe zero-emissie voertuigen lanceren op basis van nieuwe gemeenschappelijke elektrische voertuigplatformen en componenten. In die periode zullen veertig modellen hun verschijning maken met diverse gradaties van autonoom rijden. Meer info: 02/334.78.55 of http://www.renault.be.