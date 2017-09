woensdag 27 september 2017

Business angels en personeel versterken kapitaalstructuur DDM Consulting

Acht sleutelmedewerkers en een aantal externe investeerders versterken de kapitaalbasis van DDM Consulting N.V. (Turnhout), dat vooralsnog in handen van de drie oprichters was. SDM-Valorum bemiddelde in de operatie en bracht tevens een aantal private investeerders in een zogenaamde SMART DEAL-structuur in. DDM Consulting is actief als systeemintegrator van voornamelijk Genesys Software en perifere applicaties voor de automatisering van contact centers in de Benelux en DACH-markt. Het bedrijf heeft 22 medewerkers, verspreid over kantoren in België, Nederland (Vianen) en Duitsland (Keulen). Het bedrijf werkt onder meer voor blue chip-klanten als AXA, BNP Paribas Fortis, Van Ameyde, De Telegraaf, Rabobank, … Meer info 014/40.50.10 of http://www.ddmconsulting.eu.