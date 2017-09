BESIX palmt Enrobage Stockem en Witraloc in

Via dochteronderneming Socogetra neemt Besix Group N.V. (Brussel) Enrobage Stockem (Belgi√ę) en Witraloc (Luxemburg) over. Beide werden gesticht door en tot voor kort in beheer van de familie Wickler. Enrobage Stockem en Witraloc zijn actief in het Groothertogdom Luxemburg en de Belgische provincie L...