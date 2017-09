donderdag 21 september 2017

Skyline Communications en Klingele Chocolade winnen “Leeuw van de Export”

Flanders Investment & Trade (FIT) heeft Skyline Communications (Izegem) en Klingele Choclade (Evergem) bekroond met de zestiende editie van de “Leeuw van de Export” in respectievelijk de categorieën “Bedrijven met meer dan 49 medewerkers” en “Bedrijven met minder dan 49 werknemers”.

Voor Skyline Communications is het de tweede “Leeuw van de Export”. In 2012 won de KMO de prijs al in de categorie van de kleinere ondernemingen. Skyline Communications gooit internationaal hoge ogen met zijn software-platform DataMiner, dat satelliet-, telecom- en broadcast-operatoren gebruiken om hun netwerken te bewaken, aan te sturen en te herstellen.

Klingele Chocolade dankt zijn successen op de exportmarkt aan zijn suikervrije chocolade. Het assortiment werd intussen ook aangevuld met fairtrade en lactosevrije chocolade.