dinsdag 3 oktober 2017

Technologie: Groeimarkten 1 - Ontwikkelde markten 0

De opkomende markten (aangevoerd door de Aziatische millenniumgeneratie) hebben een flinke voorsprong op de curve wat betreft het gebruik van technologie als ze beleggingsbeslissingen nemen of uitvoeren. Technologische kennis is cruciaal in een snel veranderende wereld, maar professioneel advies is dat even goed, want dat zal volgens beleggers nooit helemaal verdwijnen.

In tegenstelling tot wat over het algemeen wordt aangenomen, zijn het niet de beleggers in de ontwikkelde markten die een technologische voorsprong hebben: ze zitten zelfs achter op de groeimarkten.

Volgens de Global Investment Survey van Legg Mason maken de Aziatische en Latijns-Amerikaanse beleggers veel intenser gebruik van online oplossingen om hun financiën te plannen. Maar liefst 76% van de Taiwanese, 72% van de Mexicaanse en 71% van de Braziliaanse beleggers gebruiken een website om hun financiën te beheren, en dat is heel wat meer dan de 33% in Japan, de 42% in Frankrijk, de 49% in België en de 52% in Groot-Brittannië.

China is het enige land waar al meer dan de helft mobiele apps gebruikt om toegang te krijgen tot makelaars en fondsenbeheerders of om hun persoonlijke financiën op te volgen, al zitten Taiwan en Brazilië hen dicht op de hielen met een penetratie van 49% voor financiële apps in beide landen. Dat staat in schril contrast met Japan, waar amper 12% van de beleggers financiële apps gebruikt, Frankrijk (19%), en België en Groot-Brittannië (allebei 26%).

Die resultaten hoeven niet te verbazen, aangezien mensen in de groeimarkten het gebruik van desktop computers en vaste lijnen vaak volledig hebben overgeslagen en rechtstreeks naar Internet-toegang via smartphones zijn gegaan. De obsessie voor smartphones is bijzonder uitgesproken bij de millennials in de groeimarkten, die in tegenstelling tot hun evenknieën in de ontwikkelde markten geen desktop-traditie hebben meegekregen.

Aziatische beleggers maken het meest gebruik van mobiel Internet. Taiwan voert de gelederen aan: 97% van de gebruikers surft er mobiel, gevolgd door China en Singapore (96%), en vervolgens Hongkong (93%). Latijns-Amerikanen zijn ook fervente smartphone-gebruikers: 74% gaat dagelijks het Internet op, en dat is heel wat meer dan de VS (52%) en Europa (51%). Meer dan de helft van de Japanse beleggers en een kwart van de beleggers in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en België kan nog altijd niet overal op het Internet.

Mens of machine?

Dat is een tekortkoming, want technologie kan beleggers efficiënter doen functioneren, tijdwinst opleveren en hen helpen hun financiën te organiseren, waardoor ze gemakkelijk het effect van één enkele beslissing op het budget kunnen zien of een beleggingsstrategie kunnen kiezen die bij hun profiel en behoeften past. Dat is de reden waarom sommige beleggers, vooral de jongste, technologie in de armen sluiten en openstaan voor roboadviseurs, of websites die asset-allocatiebeslissingen helpen te maken, zonder dat ze met een professionele adviseur hoeven te spreken. Een kwart (23%) van de mensen tussen 18 en 24 jaar heeft al een website bezocht waar zuiver online transacties kunnen worden uitgevoerd, tegenover slecht 11% van de 65+'ers.

Terwijl technologie als een krachtig hulpmiddel wordt beschouwd, gelooft maar liefst 70% van de respondenten dat gepersonaliseerde klanten-service nooit helemaal kan worden vervangen door machines.

Eric Simonnet, Business Development Director - Benelux bij Legg Mason, besluit : “Technologische vernieuwing verandert altijd traditionele werkwijzen, en meestal ten goede. Op dit moment is de technologie ook de sector van het financieel advies in sneltempo aan het veranderen. Door de technologische mogelijkheden op een doeltreffende manier te combineren met relationele vaardigheden, kennis van de sector en ervaring, kunnen professionals in de financiële sector hun klanten nog beter van dienst zijn. En door samen te werken met hun klanten, kunnen adviseurs betere relaties opbouwen en ook sterkere financiële plannen opstellen".