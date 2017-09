vrijdag 22 september 2017

Medewerkers spelen belangrijke rol in strijd tegen cybercrime Belangrijkste dreigingen viseren werknemers en apparaten

De meest prominente cyber-dreigingen waren in de voorbije twaalf maanden gericht op medewerkers en apparaten. Medewerkers blijven ook een belangrijke rol spelen in detectie en preventie van dreigingen. Zo blijkt uit het Threat Landscape-rapport van SANS Institute dat voorts toont dat ongeveer een derde van de bedrijven te maken had met malware-loze aanvallen en dat er bij 42% van de dreigingen misbruik werd gemaakt van nog onbekende kwetsbaarheden.