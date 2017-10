zondag 1 oktober 2017

Copaco verdeelt document-scanners Panasonic in Benelux

Panasonic Business breidt zijn samenwerking met Copaco Belgium N.V. (Erembodegem) verder uit. In een nieuw samenwerkingscontract vertrouwt eerstgenoemde de distributie van zijn assortiment document-scanners in de Benelux aan Copaco toe. Copaco verdeelt al het Toughbook-portfolio van Panasonic. Met het nieuwe distributiecontract versterkt het bedrijf zijn positie in de markt van het documentbeheer. De document-scanners van Panasonic beschikken over een hoge scan-snelheid en een automatische documentenlader (ADF) of een flatbed voor verschillende formaten en kleuren. Panasonic heeft scanners die paginagroottes tot A3 kunnen scannen. De grotere modellen kunnen tot 100.000 pagina's per dag aan. Meer info: 053/28.10.00 of http://www.copaco.com.