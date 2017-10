maandag 2 oktober 2017

DoseVue neemt intrek in Open Manufacturing Campus

DoseVue N.V. (Hasselt), een spin-off van het Studiecentrum voor Kernenergie gespecialiseerd in de monitoring van straling in kankers en risico-organen, neemt zijn intrek in de Open Manufacturing Campus (OMC) te Turnhout. Bekend is dat bij radiotherapie niet enkel de tumor bestraald wordt, maar ook gezond weefsel. Hoe beter dokters kunnen monitoren waar de stralingsdoses terecht komen, hoe gerichter ze hun apparatuur kunnen afstellen. Dat draagt bij tot een gepersonaliseerde behandeling en biedt de patiënt de beste garantie op genezing. DoseVue focust op behandelingen zoals brachytherapie, waar een hoge dosis in één keer wordt afgeleverd. De technologie van de spin-off maakt het mogelijk om de stralingsdosis op minstens vier plaatsen gelijktijdig en in real-time te monitoren. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van glasvezel dat in bestaande katheters kan worden ingebouwd. Naast de samenwerking met het SCK, onderhoudt DoseVue nauwe banden met KULeuven en met diverse ziekenhuizen, waaronder het Europese kankercentrum Gustave Roussy in Parijs. DoseVue koos bewust om zich binnen het eco-systeem van OMC te vestigen wegens de aanwezigheid van Peira, een belangrijke speler in het onderzoek naar kanker, en engineering-bureau Absolem. Voorts herbergt de research-afdeling van Philips een high-tech RX-apparaat waarvan DoseVue gebruik kan maken. Meer info: 0486/40.13.42 of http://www.dosevue.com.

+ FOTO