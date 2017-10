maandag 2 oktober 2017

InterSystems introduceert nieuw ultra-performant dataplatform

InterSystems Benelux B.V. (Vilvoorde), wereldwijd aanbieder van informatietechnologieplatformen voor zorginstellingen, bedrijven en de overheid, kondigt InterSystems IRIS Data Platform® aan. Met een ingebouwde krachtige database is InterSystems IRIS het allereerste dataplatform met functies voor interoperabiliteit, geschikt voor alle vormen van bedrijfskritieke en data-intensieve applicaties, ongeacht of gebruikers deze toepassen voor transactieverwerking of voor analytische doeleinden. Het platform omvat een geavanceerde multi-model en schaalbaar gegevensbeheer, geschikt voor een gevarieerde werkbelasting en uiteenlopende datamodellen, standaardvoorzieningen voor interoperabiliteit met andere platformen en applicaties, een open analytisch platform, een uitrolmechanisme gericht op zowel cloud, on-premise en hybride omgevingen, een horizontale en verticale schaalbaarheid, waardoor systemen snel zijn aan te passsen aan een veranderende werkbelasting en wisselende datavolumes en, ten slotte, volledige 24/7 wereldwijde technische ondersteuning. De naam van het nieuwe Intersystems-platform is afgeleid van de ontwerpprincipes op basis waarvan het bedrijf producten ontwikkelt. IRIS staat voor "Interoperable, Reliable, Intuitive, Scalable". Deze vier eigenschappen zijn noodzakelijk om te kunnen inspelen op de snel groeiende omvang van data die dagelijks bij ondernemingen binnen stromen. Meer info: 02/464.97.20 of http://www.intersystems.com.