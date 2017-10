dinsdag 3 oktober 2017

Wipro lanceert automatiseringsdiensten aangedreven door AI-platform

Wipro Limited (Bangalore), leverancier en specialist op het gebied van IT, consulting en business process services, lanceert automatiseringsdiensten aangedreven door het Wipro HOLMES™-platform voor kunstmatige intelligentie. De interface-software voor Wipro HOLMES 2.0 voor SAP®-toepassingen werd gecertificeerd door SAP en is bedoeld om de bedrijfsprocessen die draaien op de SAP ERP-toepassing te automatiseren en ermee samen te werken. Wipro's automatiseringsdiensten worden ontworpen om de gebruikerservaring en productiviteit cognitief te verbeteren. Resultaat is een meetbaar verbeterde "bedrijfswaarde-index" op elk niveau van een bedrijfsproces. Deze diensten, die nauw verweven zijn met Wipro HOLMES, hebben een efficiënte computer-interface voor conversaties. De interface werkt met technologie van Avaamo, die net als mensen zogenoemde multiturn-conversaties kan leren voeren, oordeelintensieve taken kan uitvoeren en de gebruikerservaring kan verbeteren. Wipro Ventures nam eerder een belang in Avaamo, een software-bedrijf dat op conversatie-computing focust. Meer info: 00-31/23.654.9000 of http://www.wipro.com.

+ LOGO