donderdag 28 september 2017

Invloed apps op wonen en werken wordt groot Future of Apps-rapport voorspelt grootschalige maatschappelijke veranderingen

Kunstmatige intelligentie en machine learning liggen aan de basis van veel significante veranderingen in de maatschappij. Onze manier van wonen en werken wordt beïnvloed door nieuwe visualiseringen als augmented en virtual reality, de toepassing van virtuele assistenten en technieken als blockchain en edge computing, waarbij de verwerking en controle van data steeds meer uit het datacenter wordt gehaald en verplaatst naar bijvoorbeeld IoT-toepassingen of de gebruiker zelf. Dat blijkt uit het onderzoek The Future of Apps, uitgevoerd door The Foresight Factory, in opdracht van F5 Networks.