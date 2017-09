woensdag 27 september 2017

Ruim driekwart bedrijven in Benelux twijfelt aan veiligheid gegevens Vertrouwen in perimeterbeveiliging houdt stand

94 procent van de bedrijven gelooft dat perimeterbeveiliging (beveiliging van netwerkrand) een effectieve manier is om kwaadwillenden buiten het netwerk te houden. Echter, 65 procent is er niet zeker van dat hun gegevens beschermd zijn tijdens een datalek. Dat is een lichte daling in vergelijking met vorig jaar (69%). In de Benelux is het vertrouwen lager dan op wereldniveau. Hier twijfelt maar liefst 78 procent over de veiligheid van gegevens. Dat blijkt uit de jaarlijkse “Data Security Confidence Index” van digitale beveiligingsspecialist Gemalto.