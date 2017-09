woensdag 27 september 2017

Kempen Insect Valley officieel van start

Op de Kempense Innovatiecampus in Geel is de officiële aftrap gegeven van Kempen Insect Valley. Die hangt zijn werking in eerste instantie op aan twee EFRO-projecten, met name de Kempen Insect Cluster en de Insect Pilot Plant. “Bedoeling is rond Kempen Insect Valley een nieuwe industriële activiteit uit te bouwen binnen een sfeer van co-creatie”, geeft Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel aan. Met beide projecten is een totaalkost van 1.730.500 euro gemoeid.