maandag 25 september 2017

Getest door dVO : Nissan Micra 0,9 IG-T Tekna Naar een hogere versnelling

De Nissan Micra stond altijd al een beetje te boek als een wat brave stadsauto, die toch vooral een wat vrouwelijker publiek moest aanspreken. Nissan heeft het met de nieuwste generatie van zijn kleinste model echter over een heel andere boeg gegooid. De Japanners hebben als het ware naar een hogere versnelling geschakeld.

De Micra mag zonder enige twijfel één van de grote sterkhouders van het merk Nissan genoemd worden. Al zowat dertig jaar geleden stond de Micra al bekend als een hondstrouwe stadsauto, die zelfs op de koudste winterochtenden als buitenslaper een perfecte start van de dag garandeerde aan zijn bezitters. Japanse betrouwbaarheid, weet u wel …

Intussen een handvol generaties verder, heeft de Micra dat brave en betrouwbare imago nog altijd niet afgelegd. En daar konden enkele design-folietjes uit het verleden zelfs niets aan veranderen. Toch moet men bij de Alliantie gedacht hebben dat het stilaan tijd werd om wat aan dat goedmoedige beeld van de Nissan, dat ver van gedurfde en plezierige rijprestaties stond, te doen, want de nieuwe generatie van de Micra onderging een ware metamorfose.

Achtergrond

Nissan voerde enige tijd geleden zelf een onderzoek bij het grote publiek en de conclusie daarvan was dat in Europa de merknaam “Micra” beter bekend is dan het merk Nissan zelf. De stadsauto van Nissan is dan ook al jaren een sterkhouder van de zuiverste soort. En eentje die intussen ook een stevige erelijst kan voorleggen. De Micra was in 1993 immers de allereerste Japanner die het tot Europese Auto van het Jaar schopte. Bovendien werden er sinds zijn intrede in 1983 wereldwijd maar liefst meer dan 7 miljoen Micra’s verkocht.

Redenen genoeg om het geweer niet van schouder te wisselen, zou je denken. Niets is echter minder waar, want bij de laatste generatie van de Micra bleek de mayonaise plots niet meer te pakken. Het leek wel alsof de Europese consument niet meer aan de Micra wilde, nadat Nissan de uiterlijke frivoliteit, die eigen was aan de derde generatie, weggemoffeld had onder het wat karakterloze uiterlijk van de vierde generatie, die het Japanse merk vooral als een wereldauto bedoeld had.

Een auto die het in alle windstreken goed moest doen, dus. En zo een auto’s, die liggen nu eenmaal niet lekker in de markt in Europa, waar de doorsneekoper toch iets meer eigenheid van zijn “Heilige Koe” verwacht. Gevolg: de verkoopcijfers daalden en voor de nieuwe generatie moest de lat gevoelig hoger gelegd en het geweer volledig van schouder gewisseld worden. De Nissan Micra, die specifiek voor de Europese markt werd ontwikkeld, mikt voortaan op een jongere doelgroep. Hij wordt trouwens ook in Europa gebouwd. Niet langer in het Engelse Sunderland, maar in Frankrijk, in een fabriek van grote broer Renault.

Het meest logische zou trouwens geweest zijn dat Nissan die link met de grote broer nog verder doortrok en bij hem leentjebuur had kunnen spelen om daar even snel een onderstel lenen voor de nieuwe Micra. Maar zo eenvoudig lagen de kaarten jammer genoeg niet. De Alliantie Renault-Nissan werkt weliswaar met een modulaire onderstelarchitectuur, maar die is jammer genoeg nog niet bruikbaar voor het B-segment. Wachten tot het wel zover was, had nog ruim twee jaar in beslag genomen en die tijd hadden de Japanners niet meer, vonden ze. Zeker omdat generatie vier, zoals gezegd, bepaald geen hoogvlieger was in de verkoophitlijsten.

Dus werd besloten het bestaande onderstel als basis te nemen en dat op te rekken en door te ontwikkelen. Een toffe bijkomstigheid van deze strategie was dat men zonder ongelooflijke ontwikkelingskosten toch voor een stevige groeischeut kon zorgen. De Micra werd immers maar liefst 17 cm langer dan zijn voorganger, terwijl zijn wielbasis 8 centimeter ruimte won. Doe daar ook nog eens 8 cm breedte bij en je krijgt een volledig andere auto onder de bips geschoven. Een bips die trouwens ook gevoelig lager zit, want tegelijk met het uitzetten, verloor hij ook zijn hoge uitzicht. Kortom, de Nissan Micra schakelt echt naar een hogere versnelling.

Rijgedrag

De Micra en uitzinnig rijplezier … het was voorwaar geen voor de hand liggende combinatie bij de vorige generaties van deze auto, die het toch vooral van zijn kwaliteiten als stadsmus moest hebben. De nieuwe generatie gooit dit juk echter helemaal af. Het naar een hogere versnelling schakelen, mag dus best letterlijk genomen worden. De nieuwe Micra stuurt bijzonder direct en hij geeft zijn bestuurder meteen alle vertrouwen dat hij nodig heeft om een auto met de nodige vaardigheid een bocht in te sturen.

Opvallend is trouwens dat al die sportiviteit niet ten koste gaat van het comfort. Kortom, je voelt je al na enkele kilometers helemaal thuis aan boord en merkt al heel snel dat hij het qua wegligging en rijgedrag gemakkelijk kan opnemen tegen zijn rechtstreekse concurrenten.

Veiligheid

De Micra treedt bijzonder beslagen ten ijs als het op elektronica aankomt. Qua rijhulpsystemen mag de Micra dan ook gerust een referentie voor zijn segment genoemd worden. En dat is geen toeval, want de ontwikkelaars van Nissan hadden als uitgangspunt dat de auto in alle omstandigheden vertrouwen moest opwekken. Een opdracht waar ze, zoals hiervoor aangehaald, in geslaagd zijn en daar zitten de rijhulpsystemen dus voor heel wat tussen. Hij krijgt standaard immers een intelligente noodstopfunctie mee en tegen een meerprijs zijn 360°-camera’s en passieve en actieve spoorassistentie eveneens verkrijgbaar.

Nissan ging echter nog een stapje verder met de ontwikkeling van systemen die de auto ook bij een wat dynamischere rijstijl veilig moeten houden. We denken hierbij aan Active Ride Control (ARC) en Active Traction Control (ATC), waarbij de eerste bij het nemen van grote putten of bulten in de weg door een oordeelkundig gebruik van de remmen voor meer comfort en veiligheid zorgt en de tweede het gedrag in de bochten ondersteunt en verbetert door gebruik te maken van de ESP-sensoren en de sturing van het elektronisch stabiliteitssysteem.

Het ARC mag je gerust een slim systeem noemen, want het voelt aan wanneer je te snel rijdt en vertraagt de auto automatisch via het ESP. Maar samen met het ATC doet het nog veel meer. Door gericht en kort te remmen op de vier wielen zorgt het ervoor dat de auto bij het insturen van een bocht een betere koers aanneemt. En wanneer je uit de bocht weg accelereert, wordt het wiel aan de binnenkant van de bocht afgeremd om de auto meer stabiliteit te geven en een teveel aan overstuur tegen te gaan. Nissan heeft dus écht werk gemaakt van het dynamiseren van zijn Micra.

Voor de aandrijving besloot Nissan wel te leen te gaan bij het grote Renault. De 0,9-liter driecilinder benzinekrachtbron van 90 pk, die wij in de best uitgeruste Tekna-uitvoering test reden, kennen we, net als de even krachtige 1.5 dCi dieselmotor uit de Renault Clio. Het motorengamma wordt verder afgerond door een 998 cc grote benzinekrachtbron, die met zijn 73 pk de instapversie van het gamma vormt.

Ons testmodel toont zich een aardige gezel. Hij heeft echter wel wat toeren nodig om helemaal op snee te komen. En boven de 3.000 toeren klinkt hij potent en zelfs melodieus in de oren van de sportievere chauffeur. Al zou je soms wensen dat zijn manuele vijfbak ook nog een zesde versnelling in huis had gehad, zodat je ook daadwerkelijk naar een hogere versnelling uit de titel had kunnen schakelen. En hem aldus nog net dat extra tikkeltje vaardigheid had kunnen geven, dat hij op dit moment toch moet ontberen ten opzichte van bijvoorbeeld de 1.0 EcoBoost van Ford, die zich in de Ford Ka+ - maar ook in de nieuwe Fiesta - toch als een geduchte concurrent van deze krachtbron ontpopt.

Voor de echte sportievelingen is er echter misschien hoop, want Nissan zou op een Nismo-variant broeden, die in dat geval zijn mosterd zou halen bij het RS-concept van zijn Franse partner. Wait en see om nog een extra versnelling hoger te kunnen schakelen dus …

Comfort

Het interieur van de Nissan oogt allesbehalve Japans. Nissan speelt gesmaakt met kleuren en materialen en geeft het interieur daardoor een uitstraling die bij het hippe uiterlijk van de nieuwe Nissan past. Bovendien moeten we er nog aan toevoegen dat Nissan ook met toffe koetswerkkleuren uitpakt, die het geheel alleen maar meer “schwung” geven. Ook ergonomisch zit de Micra goed in elkaar met goed en logisch gegroepeerde bedieningselementen, terwijl ook de meters en klokjes een net en verzorgd gevoel geven.

Voorin is het geen enkel probleem om een ideale zitpositie te vinden, dankzij de traploos verstelbare draaiknop. Wij geven echt de voorkeur aan zo een bediening, boven een hendel, waarmee je een stoel toch nooit zo fijn af kan stellen.

Een goede geluidsisolatie, de werkingsstilte van de 0,9 IG-T en bijsturende assistentiesystemen (zie verder) maken het comfortplaatje bij de nieuwe Micra helemaal compleet.

Functionaliteit

Omdat de Nissan aanzienlijk gegroeid is, lijkt hij wat meer op maat van Europeanen gemaakt, die doorgaans toch wat groter uitgevallen zijn dan de doorsnee Japanner. Vooraan biedt de nieuwe Nissan, zoals net gezegd, ook heel wat ruimte. Achteraan blijkt hij al bij al eerder te voldoen aan Aziatische normen. Hij mist dus wat been- en hoofdruimte (ook al door de aflopende daklijn) en kleine achterdeur zorgt ervoor dat instappen voor grotere mensen een beetje acrobatie vergt.

Ook de koffer van de Nissan groeide aanzienlijk in volume (tot 300 liter). Omdat Nissan toch in de eerste plaats heeft ingezet op interieurruimte, is de koffer eerder diep dan groot. Bovendien is hij wat grilliger van vorm dan we doorgaans van een koffer gewoon zijn. Uiteraard kan de achterbank in twee keer neergeklapt worden, zodat een nog grotere bagageruimte ontstaat, die echter niet perfect vlak is. Sterker nog, er zit als het ware een “trapje” tussen de gebruikelijke koffer en het deel dat vrijkomt door de achterbank neer te klappen.

Naar Micra-normen valt dat gebrek aan ruimte achterin en die wat grillige koffer misschien nog enigszins te vergoelijken (Nissan mikt tenslotte op een jong publiek), maar als je weet dat deze nieuwe Micra ook het verdwijnen van de Note moet opvangen, die toch behoorlijk wat MPV-DNA in zich droeg, dan vormt die benepenheid achteraan toch wel een probleem.

TCO

De Nissan Micra wordt aangeboden in maar liefst vijf afwerkingsniveaus, maar toch bestaat de mogelijkheid om hem met allerhande opties en packs helemaal naar je eigen hand te zetten. Een beetje on-Japans, maar volledig te verklaren door het feit dat hij in Europa werd ontwikkeld en in Frankrijk wordt gebouwd.

Met een uitstoot van 99 gr (in de Acenta-, Business Edition-, Visia+- en Connecta afwerking) of 104 gr/km CO2 (in de Tekna-uitvoering) geniet de Nissan in zijn benzine-uitvoering van een aftrekbaarheid van 90%, terwijl ook zijn VAA met een catalogusprijs, gaande van 16.190 tot 19.390 euro inclusief BTW, bij dergelijke uitstootcijfers aantrekkelijk te noemen is. Dat zijn werkelijk gemeten verbruik met 7,54 l/100 km in gemengd gebruik op ons veeleisende Ardennenparcours gevoelig hoger ligt, dan de 4,6 l/100 km waar de catalogus van spreekt, zal de brandstoffactuur wat doen oplopen, maar hoeft hem in de strijd met zijn concurrenten geen parten te spelen.

Of misschien toch maar voor een diesel opteren?

Omdat we ons momenteel op een cruciaal kantelmoment tussen benzine- en dieselauto’s bevinden, trachten we naast het geteste model ook altijd zijn brandstoftegenhanger kort aan de tand te voelen. Vandaar dat we dus eveneens de Nissan Micra 1.5 dCi getest hebben. Deze dieselaar kan zich niet meteen tot een sprinter ontpoppen waardoor je een beetje spijt krijgt dat je niet meer vermogen onder de voet ter beschikking hebt om het volledige potentieel van deze Micra te gaan zoeken. Vooral onderin de toeren, heeft de Nissan Micra diesel het moeilijk om op gang te blijven.

Voor het overige heeft hij wel hetzelfde sportief aandoende DNA dat we ook bij de benzineversie aantroffen. Hij staat stevig op zijn wielen, beschikt over een onderstel en remmen die helemaal bij de les zijn en die van hem een veilige en fijne auto om rijden maken. Met een CO2-uitstoot die ook op al zijn versies netjes onder de 105 g/km blijft, scoort hij net als zijn benzinebroer heel goed als het op fiscale aftrekbaarheid aankomt. Het is net die gelijkaardige fiscale benadering die ervoor zorgt dat voor wie geen echte kilometervreter pur sang is, de 0.9 IG-T waarschijnlijk toch de betere keuze zal zijn.

Fleet Flits-conclusie

Nissan heeft zijn huiswerk goed gemaakt. De wat banale en zelfs saaie Micra van de vierde generatie wordt door de nieuwkomer volledig naar de geschiedenisboeken gereden en is vandaag niet meer dan een slechte herinnering voor de marketing-lui van de Europese Nissan-vestigingen. Het product dat zij vandaag in handen krijgen, is immers zonder twijfel klaar om de zware strijd om het B-segment met zijn concurrenten aan te gaan. Sterker nog, met zijn toch typische Japanse troeven, die hij gesmaakt weet te combineren met een eigen Europese stijl, heeft de Nissan Micra veel bestuurders heel wat te bieden. Dat hij daarmee in één moeite ook zijn wat vrouwelijke karakter afzweert, zorgt er alleen maar voor dat hij nog meer aanhangers om zijn vinger zal kunnen winden.

Maar meer nog dan met zijn uitstraling, kan hij gensters slaan met zijn rijplezier en zijn prestaties die tegelijk aantrekkelijk en best zuinig zijn, waardoor hij ook op fiscaal vlak een meevaller wordt. Het zal zijn plaats in de car policy alleen maar verbeteren.