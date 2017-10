donderdag 5 oktober 2017

E-Trucks Europe bouwt productie-eenheid voor trucks op waterstof in Lommel

E-Trucks Europe B.V.B.A. (Lommel), dochter van de Nederlandse Beukers Groep (Westerhoven), investeert 4 miljoen euro in de bouw van een fabriek in Lommel voor de productie van vrachtwagens op waterstof. Bedoeling is op termijn er een vijftigtal trucks op waterstof te bouwen. E-Truck Europe bouwde in de voorbije jaren een tiental dergelijke vrachtwagens per jaar. Meer info: 011/55.55.20 of http://www.e-truckseurope.com.