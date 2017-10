maandag 2 oktober 2017

Wijzigingen in directiecomité Benelux-cluster van Renault

Olivier Jean (foto) is benoemd tot country operations director van Renault België Luxemburg N.V. (Drogenbos). Hij vervangt in die functie Vincent Carré die tot directeur Elektrische Voertuigen & Nieuwe Mobiliteit Europa werd aangesteld. Christian Bourgeois (foto) nam de verantwoordelijkheden van administratief en financieel directeur voor de cluster Benelux over van El-Hassan Aitsaid. Die werd aangesteld tot administratief en financieel directeur voor de cluster North (Verenigd Koninkrijk en Ierland). Jean en Bourgeois rapporteren aan Jean-Paul Renaux, algemeen directeur van Renault België Luxemburg en Renault Nederland.