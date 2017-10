dinsdag 3 oktober 2017

D'Ieteren bevordert Lorenzo Viglione tot ceo Moleskine

Op voordracht van D'Ieteren N.V. (Brussel) heeft de raad van bestuur van Moleskine S.R.L. Arrigo Berni en Lorenzo Viglione respectievelijk tot voorzitter en ceo benoemd. Berni is sinds 2006 ceo van het bedrijf, Viglione sinds 2014 coo. Eerder was laatstgenoemde oprichter en partner van Studio Viglione, gespecialiseerd in het evalueren en het toepassen van operationele strategieën en het begeleiden van klanten zoals Bulgari, Gucci, Chopard Italia, Pasquale Bruni, Testoni en Moleskine (vanaf 2008). Tussen 1986 en 2000 bekleedde Viglione diverse management-functies in grote bedrijven als Olivetti, Fiat Groep en Bulgari.