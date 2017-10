POM in accelerator-programma in Amsterdam

POM N.V. (Dilbeek), dat een applicatie ontwikkelde die het betalen van facturen, zowel digitaal als op papier, in slechts enkele tabs in alle eenvoud mogelijk maakt, neemt deel aan een drie maanden durend fintech-acceleratorprogramma in Amsterdam. Van de 275 kandidaat-deelnemers werden er slechts 11...