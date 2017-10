donderdag 12 oktober 2017

Young Global Leaders maken het verschil

Jonge ondernemers van vandaag staan bekend als gepassioneerde en gemotiveerde leiders die positieve verandering willen nastreven via hun bedrijven. Bestempeld als maatschappelijk verantwoorde bedrijfsleiders hebben ze dan ook als doel impact te hebben op enkele van de grootste maatschappelijke uitdagingen in onze wereld.

De top van die ondernemers maakt kans om erkend te worden door het Wereld Economisch Forum en wordt uitgenodigd om toe te treden tot een exclusieve internationale organisatie, namelijk de Young Global Leaders (YGL). Deze groepering telt een achthonderdtal leden met toegang tot een netwerk van de belangrijkste ondernemers van de wereld. Deze kring biedt hulp bij de inspanningen van de Young Global Leaders om voor verandering te zorgen en op die manier een voorbeeldfunctie op te nemen. Het is een eclectische gemeenschap van huidige en voormalige YGL’s met een mooi gevulde C.V. Sommigen zetelen in regeringen, anderen in de allerbelangrijkste bedrijven, zelfs Oscars en Nobelprijzen als verwezenlijkingen worden niet uitgesloten.

Dit jaar viel de eer te beurt aan honderd van de meest vooraanstaande leiders jonger dan veertig jaar om de wereld van morgen gestalte te geven door hun leiderschap voor hun professionele realisaties, hun maatschappelijke engagement en hun potentieel. Alexander De Croo, Dries Buytaert, Vincent Van Quickenborne en Koningin Mathilde zijn eerder verkozen als Belgische Young Global Leaders.

Heidrick & Struggles, een toonaangevend bedrijf in executive search en leadership consulting op wereldwijd vlak, werkt samen met het World Economic Forum om kandidaten die voldoen aan het profiel van Young Global Leader, te identificeren. Filip Lerno, managing partner bij Heidrick & Struggles in Brussel, legt uit: “Een wereld met nieuwe en continue uitdagingen heeft een aankomende generatie wereldleiders nodig om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en positieve veranderingen te bewerkstelligen. YGL’s worden geselecteerd via een gekwalificeerde nominatieprocedure en beoordeeld aan de hand van strikte selectiecriteria. Van de duizenden kandidaten is er slechts een fractie die geselecteerd wordt op bewezen track record van professionele prestaties, een breed scala van expertise, een commitment tegenover de samenleving en in de mogelijkheid om tegenspoed te overbruggen.“

Een van die jonge sociale ondernemers uit de YGL-lichting van 2017 is Dan Berelowitz, ceo en oprichter van het International Centre for Social Franchising (ICSF) uit Groot-Brittannië. Deze non-profit organisatie heeft een kader gecreëerd om het complexe probleem van maatschappelijke impact in te schatten, zodat organisaties die veranderingen in de samenleving willen teweegbrengen, niet meer hoeven te zoeken naar de beste manier om te groeien in sociale oplossingen want dat kost intern veel tijd en middelen.

Dan Berelowitz: “Als jongeling was ik actief in de jeugdbeweging en bouwde ik er mee aan hun leiderschap. Ik merkte er voor het eerst wat voor een verschil je kunt maken bij de ontwikkeling van jonge mensen. Na de universiteit stapte ik in de commerciële sector en ging ik films maken. Maar ik zag dat het niets voor mij was. Toen ik ontdekt had dat je mensen effectief kan helpen om zo impact te hebben door verandering aan te wakkeren, wist ik dat daar mijn toekomst lag.”

Berelowitz, die vijf jaar geleden ICSF oprichtte, gelooft dat YGL's op verschillende manieren een katalysator voor verandering zullen zijn. “Na zes maanden waren we al op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe internationale voorzitter”, aldus Berelowitz. “Vandaag zijn we verbonden met een netwerk van belangrijke mensen die mee beslissen, personen met wie we anders geen contact hadden kunnen leggen.”

De meeste werknemers van Berelowitz werden gerekruteerd in Ivy League-scholen en hebben een MBA-diploma. Ze leverden een groot stuk van hun loon in om met hem in zee te gaan. Een trend die hij beschouwt als een belangrijk teken van een positieve evolutie in het bewustwordingsproces rond sociale impact wat hem hoopvol maakt voor de toekomst.

Dan Berelowitz: “De wereld lijkt zich het afgelopen jaar wat in zichzelf te hebben gekeerd, maar we moeten naar buiten treden, de handen in elkaar slaan en nog meer samenwerken. Elke dag ontmoet ik mensen die de maatschappij op een andere manier willen veranderen en veel YGL-leden - huidige en voormalige - nemen daarin het voortouw.”

