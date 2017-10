A.S. Adventure Group lijft Duitse McTREK in

A.S. Adventure Group verwerft toegang tot de grootste outdoor-markt van Europa via de overname van het Duitse McTREK (Hanau). De in 1995 in België opgerichte outdoor-vrijetijdsketen, sinds 2015 in handen van de Franse risicokapitaalverschaffer PAI Partners (Parijs), is momenteel actief in zes landen...