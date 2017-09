donderdag 28 september 2017

Cijferberoepen dreigen digitale trein te missen

Amper 12 procent van de boekhoud- en accountancy-kantoren is al volledig gedigitaliseerd. Zo blijkt uit onderzoek van ondernemersorganisatie NSZ, boekhouderfederatie KVABB en “Forum for the Future”. Die digitale transitie is volgens de cijfer-professionals nochtans de op één na meest belangrijke uitdaging waarmee ze de volgende jaren zullen geconfronteerd worden.

Dat laat zich ook uitschijnen bij e-facturatie, waarvan cijferberoepen nog steeds erg koele minnaars zijn, aldus NSZ. Ook papierloze kantoren blijven in de sector nog steeds niet vanzelfsprekend. Verre van zelfs.

Cijfer-professionals zouden vlot op de digitale trein moeten springen, zo denkt men. Niets is echter minder waar. Slechts 12 procent onder hen heeft zijn kantoor al volledig gedigitaliseerd, terwijl 52 procent dat al gedeeltelijk gedaan heeft. 14 procent heeft zelfs nog geen enkele digitale stap gezet. Na het versterken van hun expertise omwille van de steeds toenemende reglementaire complexiteit, vindt de sector digitalisering wel de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. 9 procent van de cijferberoepers beschouwt digitalisering daarentegen wel als een bedreiging voor het beroep, 16 procent betreurt dan weer dat de digitalisering extra kosten met zich zal brengen.

Papierloze kantoren zijn in de sector op dit moment dan ook meer uitzondering dan regel. De helft van de ondervraagde boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren en fiscalisten geeft wel aan dat hun kantoor de afgelopen jaren tot een kwart papier heeft geëlimineerd, wat toch al significant is. Slechts bij 8 procent is driekwart en meer van hun dossiers intussen gedigitaliseerd. Dat heeft voor een groot stuk te maken met de klanten, waarvan de meeste graag of uit gemak nog alles op papier indienen.

In die optiek is het dan ook niet verwonderlijk dat de meeste cijfer-professionals niet wild enthousiast zijn over elektronische facturatie. Uit onderzoek van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) blijkt onder meer dat 66 procent van de cijfer-professionals vindt dat zijn klant er nog niet klaar voor is, terwijl 55 procent papieren en elektronische facturatie evenwaardig vindt. 56 procent van de economische beroepen vindt dat er bij de e-facturatie meer werk komt kijken terwijl amper 14 procent is van plan om digitale facturatie snel in te voeren bij zijn klanten. In die zin is weinig verwonderlijk dat e-facturatie in 2016 amper vooruitgang boekte. Cijfer-professionals horen de promotors ervan te zijn, maar lijden duidelijk aan koudwatervrees. Op die manier zal elektronische facturatie ook de komende jaren ter plaatse blijven trappelen, heet het.