donderdag 28 september 2017

Industrieterreinen West-Limburg krijgen uitzicht op betere ontsluiting

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg in Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en bedrijvenzone Tuibroek. Dit project kadert in het SALK en zal een belangrijke meerwaarde betekenen voor de Limburgse mobiliteit en economie, aldus Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Het project heeft betrekking op de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (Tessenderlo) tot aan Wasseven/Olmsesteenweg (Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal.

Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.