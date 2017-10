maandag 2 oktober 2017

Werkzoekende ingenieurs terug aan de slag met WINWIN-project

Negen langdurig werkzoekende ingenieurs beginnen binnenkort aan een innovatiestage in een Vlaams bedrijf. Ze doen dit met behoud van hun uitkering en onder begeleiding van één van de vijf Vlaamse Universiteiten. Dit is de WINWIN-formule die Vlaams minister van Werk Muyters, rector van KULeuven Luc Sels en gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy onlangs voorstelden.

In de laatste twaalf maanden ontving VDAB 9.096 vacatures voor ingenieurs. Op hetzelfde moment waren 2.422 ingenieurs op zoek naar job. Binnen deze groep drie opmerkelijke trends: een derde van de werkzoekende ingenieurs is langdurig werkloos (> 1 jaar werkloos), meer dan een derde is ouder dan 50 en een relatief groot aantal beschikt over een buitenlands diploma.

Het WINWIN-project poogt, op basis van een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs én VDAB, langdurig werkloze ingenieurs opnieuw aansluiting te doen krijgen bij de ontwikkelingen in hun branche. Gedurende vier tot zes maanden zullen een aantal langdurig werkloze ingenieurs een bijscholingstraject volgen in combinatie met een stage in een bedrijf als ETAP of Audi. Deze formule zorgt ervoor dat zij weer vertrouwd raken met de complexiteit van de huidige ingenieursjobs én dat ze op de werkvloer meteen kunnen bewijzen wat ze waard zijn.

Tijdens de stage worden de deelnemers intensief begeleid door iemand van KULeuven die heel goed weet hoe het er in zo’n bedrijf aan toe gaat. De speciaal opgeleide coaches begeleiden al jarenlang studenten tijdens een dergelijke bedrijfsstage. Daarnaast volgen de deelnemers aan de universiteit lessen en voorziet KULeuven in zelfstudiepakketten en labo’s om de technische en professionele vaardigheden van de deelnemers aan te scherpen.

42 mensen schreven zich in voor het WINWIN-project. Meer dan 65% van de kandidaten hebben een diploma industriële ingenieurswetenschappen, naast 20% burgerlijk ingenieurs en 15% bio-ingenieurs. Circa 40% is ouder dan 55 jaar.

WINWIN is een proefproject dat slechts een beperkt aantal plaatsen kan aanbieden. Na interviews en selectie kunnen 9 mensen effectief aan een stage beginnen.

De bedrijfsstages zijn geen stages in de klassieke betekenis van het woord. De deelnemers worden zelfstandig ingeschakeld met eigen taken en verantwoordelijkheden. Zo doen ze niet alleen zelf meer ervaring op, ze kunnen meteen aan het bedrijf tonen wat ze waard zijn.

WINWIN is een proefproject dat, na positieve evaluatie, kan worden uitgebreid. Bedoeling is om de komende jaren telkens tien werkzoekenden per jaar meer te laten deelnemen. Voorlopig zijn er middelen vrijgemaakt voor vier jaar. Uiteraard hangt een en ander samen met de evaluatie van het pilootproject.