donderdag 28 september 2017

Vijfde Vlaamse Havendag verwelkomt 100.000 bezoekers

De vijfde editie van de Vlaamse Havendag mocht 100.000 bezoekers ontvangen. Tijdens de vorige editie (in 2015) werd op 76.000 afgeklokt. Op tientallen locaties onthulden de Vlaamse havens dit jaar al hun geheimen. In Antwerpen daagden 45.000 deelnemers op.

Zowat één euro op zeven die we in Vlaanderen verdienen, wordt via de havens gegenereerd. Bijna één job op tien in Vlaanderen heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse band met een haven. Samen zijn de havens goed voor een toegevoegde waarde van 27 miljard euro.