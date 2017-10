maandag 2 oktober 2017

Doorbraak voor Oosterweel en Toekomstverbond

De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden nu één voor één weggenomen. De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé. De weg is nu vrij voor de start van de eerste werken.