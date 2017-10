Eric Verhelst: “Succesvolle turnaround van TE Connectivity Oostkamp levert mega-project op” TE Connectivity Oostkamp: met verdwijnen bedreigd in 2008, lead plant binnen de groep in 2017 ‹ ›

maandag 2 oktober 2017

TE Connectivity haalt mega-project binnen Belangrijke uitbreidingsinvesteringen op stapel

De vestiging van TE Connectivity in Oostkamp werpt zich binnen de Automotive-divisie steeds nadrukkelijker op als competentiecentrum. Eind vorig jaar startte het bedrijf een eerste flexibel productieplatform, een tweede volgde in het voorjaar van 2007. Naast competentiecentrum voor inductive coils en “Multispring” press-fit terminals, is de West-Vlaamse dochter van de TE Connectivity-groep dat inmiddels ook voor micro-moulding. Als klap op de vuurpijl behaalde de vestiging ook de vijfde ster van het corporate continuous improvement-programma. Daarmee geldt de productie-eenheid als modelfabriek binnen de groep qua operational excellence. Kennelijk zijn die goede prestaties ook de buitenwereld niet ontgaan. Zo koos het hogere management TE Connectivity Oostkamp voor de productie van batterijcelconnectoren voor elektrische voertuigen van een belangrijke OEM, met geplande marktintroductie vanaf 2020. Volgens de huidige planning zouden tegen 2024 in Oostkamp meer dan 2,5 miljoen dergelijke units op jaarbasis worden vervaardigd. Een en ander noopt het bedrijf tot uitbreiding van de productiehallen, naast het realiseren van een volautomatische montagelijn. De basisinvesteringen lopen op tot verschillende miljoenen euro’s.

TE Connectivity, dat tijdens de recessie in 2008 nog door een diep dal ging, bewijst dus dat het “Factory of the Future”-concept wel degelijk werkt. Vorig jaar werd het bedrijf nog met een dergelijke “award” bekroond. Op vandaag ontwikkelen en vervaardigen een zevenhonderdtal medewerkers elektromechanische componenten voor de automobielsector (o.a. connectoren en inductieve systemen voor toepassingen in de auto-elektronica).

Als gevolg van een strategische heroriëntatie beweegt het bedrijf zich aan de spits van de technologische evolutie. Naast inductieve componenten, maakt TE Connectivity in Oostkamp ook terminals en connectoren aan. Die vinden voornamelijk hun toepassing in ABS-remsystemen, systemen ter ondersteuning van het gebruikerscomfort, veiligheidssystemen, motor-management en, in toenemende mate ook milieuvriendelijkheid en connectiviteit.

In hoofdzaak treedt TE Connectivity Oostkamp als Tier 2 supplier aan Tier 1 (Continental, Bosch, Yazaki, ZF TRW, Leoni, Delphi, …). Die zogenaamde CAM’s, component aggregate manufacturers, harness makers en kabelconfectioneurs leveren systemen in hun totaliteit aan de autofabrikanten toe. Enkele producten worden als Tier 1 rechtstreeks aan OEM’s als PSA en BMW toegeleverd. Dat wordt ook het geval met het mega-project dat op stapel staat.

“Sustaining World Class Excellence”

Als eerste binnen de groep van de complexe geïntegreerde fabrieken schoof TE Connectivity Oostkamp op naar de vijfsterren-status binnen de TE Connectivity-groep. In Oostkamp, dat gespecialiseerd is in de productie van complexere producten, houdt men alle technologieën voor de productie van connectoren en mechatronica-compondenten onder eigen dak aan. Dit met inbegrip van onder meer coil winding, gespecialiseerde weerstandslastechnieken en insert over-moulding.

“Binnen de groep worden we als “lead factory” beschouwd. Nu voornamelijk op het vlak van “operational excellence”, maar ook qua technologie. Naast competentiecentrum voor inductieve coils en press-fit terminals, werden we begin dit jaar ook tot competentiecentrum voor micro-moulding uitgeroepen,” aldus plant manager Eric Verhelst.

In 2008 lanceerde Tyco Electronics een lean productiesysteem onder de naam TEOA (Tyco Electronics Operating Advantage) dat, door middel van een balanced scorecard, in alle vestigingen wereldwijd op een uniforme manier de prestaties van de vestigingen meet. Betreffende parameters zijn leverbetrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid, voorraadrotatie en productiviteit. Oostkamp haalde medio 2014 de viersterrenstatus. Die werd intussen, zoals gemeld, voor de hoogste status ingeruild.

“Onderdeel van onze “World Class Excellence” is de verregaande, geïntegreerde samenwerking tussen engineering & operations, die Oostkamp een grote doorbraak heeft bezorgd. Concurrent engineering werd de sleutel om klantenprojecten op tijd, binnen budget en met de vereiste goede kwaliteit op te leveren. In vergelijking met een aantal zusterfabrieken met een gelijkaardig profiel, scoren we beduidend beter”, zo nog de plant manager.

Exponent van die nieuwe aanpak zijn ongetwijfeld de innovatieve oplossingen, zoals de flexibele productieplatformen die bij TE Connectivity in Oostkamp het daglicht zagen. Eind vorig jaar startte het bedrijf een eerste dergelijk platform op voor componenten voor ZF TRW waarbij drie verschillende connectoren, als set bestemd voor de inbouw in de stuurbehuizing van Ford-wagens, op één enkele lijn worden aangemaakt. Net voor de zomer voegde het bedrijf daar een tweede soortgelijk platform aan toe voor de aanmaak van omspoten modules voor Delphi.

“Zonder dat platform hadden we het order wellicht niet binnen de groep kunnen houden”, erkent Verhelst.

Ook op het stuk van de integrated cell moulding, zet TE Connectivity Oostkamp momenteel ongeëvenaarde prestaties neer. Zo werden drie conventionele processen (twee spuitgietprocessen en de assemblage van beide delen) gegroepeerd binnen één enkele machine, met een hogere efficiëntie dan elk van die processen afzonderlijk. Resultaat: een kostendaling met 30%. In 2014 ging de eerste machine in productie. Intussen telt de fabriek al acht dergelijke machines, waarvan zeven in productie. Nog eens twee dergelijke eenheden zijn in aanbouw.

Productie batterijcelconnector op stapel

De doorgedreven expertise, operationele efficiëntie en hoge klantentevredenheid leveren TE Connectivity Oostkamp thans een mega-project op van een gerenommeerde OEM.

Eric Verhelst: “Onze goede prestaties hebben ertoe geleid dat de OEM, in samenspraak met ons BU-management, ons als Tier 1-leverancier de productie toevertrouwt van batterijcelconnectoren voor elektrisch aangedreven voertuigen, die in 2020 op de markt verschijnen. In elk voertuig zullen verschillende, dergelijke connectoren worden ingebouwd. Volgens de huidige planning moeten we tegen 2024 jaarlijks meer dan 2,5 miljoen dergelijke units op jaarbasis bouwen”.

Die batterijcelconnector is evenwel beduidend groter dan de componenten die TE Connectivity Oostkamp tot op heden aanmaakte. Zo zal de bestaande material flow tegen 2024 mogelijk in omvang verdubbelen. De huidige productielijnen kunnen een dergelijke opdracht evenwel niet aan, noch in omvang, noch in gebruikte technologieën. Voor het nieuwe project zal TE Connectivity Oostkamp zich ook een aantal nieuwe verbindings- en assemblagetechnologieën eigen moeten maken. De bewuste expertises werden voor de reeds geproduceerde prototypes uitgeprobeerd.

“Onze uitdaging bestaat erin die processen serierijp en met zero-defect te automatiseren”, stelt Verhelst vol vertrouwen. De eerste seriematige leveringen moeten eind 2019 een aanvang nemen.

Een nieuwe productielijn van die omvang, met bovenop door de klant gestelde verhoogde eisen qua “cleanliness”, noodzaakt meteen dat diverse scenario’s voor de uitbreiding van de productiehallen worden bekeken. Op dit ogenblik wordt nagedacht over de bouw van een nieuwe hal aan de westzijde van de site.

“Vanzelfsprekend betekent dit een significante investering, parallel met de investeringen in de assemblagelijn. Bovenop pogen we nog een aantal componenten, voorlopig gepland in externe aankoop, intern te realiseren. Dat veronderstelt opnieuw bijkomende investeringen op tooling-vlak”, zo nog de plant manager.

Dat dit mega-project TE Connectivity Oostkamp een “multiplicator-effect” zal bezorgen, hoeft geen betoog. Zo boekte het bedrijf in boekjaar 2016-2017, dat eind september werd afgesloten, een omzetgroei met 8 à 9%. Voor boekjaar 2017-2018 wordt op een gelijkaardige groei gemikt. Wat het nieuwe project TE Connectivity Oostkamp aan omzet zal opleveren, wil Verhelst niet gezegd hebben. Het vertrouwen van de markt in het bedrijf lijkt evenwel groot.

“Met andere partijen voert TE Connectivity inmiddels gesprekken met het oog op soortgelijke opdrachten,” besluit onze gesprekspartner.