maandag 9 oktober 2017

Gimv neemt meerderheidsbelang in Duitse WEMAS

Gimv N.V. (Antwerpen) neemt, samen met het management, WEMAS Absperrtechnik GmbH (Gütersloh) van Nord Holding over. Die hield sinds 2011 een meerderheidsbelang in het bedrijf aan. WEMAS, opgericht in 1971, is uitgegroeid tot een totaalleverancier van gecertificeerde passieve mobiele verkeersveiligheidsuitrusting zoals beschermingshekken, signalisatiebakens, waarschuwingslampen en verkeerskegels. Het bedrijf levert zowel aan groothandelaars als dienstverleners die belast zijn met de veiligheid bij wegwerkzaamheden en dit voor de verkeersveiligheids-, infrastructuur- en bouwmarkten, hoofdzakelijk in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). WEMAS koestert echter de ambitie om uit breiden naar omliggende verkeersveiligheidsmarkten, al dan niet via overnames, en zijn internationale activiteiten verder te ontwikkelen. Met meer dan 120 werknemers bedient de onderneming meer dan duizend klanten. Dat leverde vorig jaar een omzet van 33,7 miljoen euro op. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.